Cáceres acogerá en noviembre la asamblea de ciudades de la Ruta de la Plata

Redacción CÁCERES. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Cáceres será sede de la reunión de la Asamblea ordinaria de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que integran 37 municipios de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, con localidades como Gijón o Sevilla y de los que 17 son municipios extremeños.

La reunión se celebrará el 5 de noviembre en el ayuntamiento cacereño, tal y como anunció ayer el concejal de Turismo y portavoz del Gobierno, Ángel Orgaz, quien calificó la importancia de la cita, porque se va a hacer balance de lo realizado durante este año y se va a establecer el plan de trabajo para 2026.

En la reunión se presentarán las actividades realizadas durante 2025, y se hará balance de la participación de la ruta de la plata en las rutas culturales de España, en las que se promociona este itinerario turístico junto al Camino del Cid, Ruta del Emperador Carlos V, Caminos de Pasión (turismo activo en Andalucía) y Caminos de Arte Rupestre.

Asimismo, se analizarán los resultados del programa Balatabike, de promoción del cicloturismo por la Vía de la Plata.