HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cáceres acogerá en noviembre la asamblea de ciudades de la Ruta de la Plata

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cáceres será sede de la reunión de la Asamblea ordinaria de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que integran 37 municipios de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, con localidades como Gijón o Sevilla y de los que 17 son municipios extremeños.

La reunión se celebrará el 5 de noviembre en el ayuntamiento cacereño, tal y como anunció ayer el concejal de Turismo y portavoz del Gobierno, Ángel Orgaz, quien calificó la importancia de la cita, porque se va a hacer balance de lo realizado durante este año y se va a establecer el plan de trabajo para 2026.

En la reunión se presentarán las actividades realizadas durante 2025, y se hará balance de la participación de la ruta de la plata en las rutas culturales de España, en las que se promociona este itinerario turístico junto al Camino del Cid, Ruta del Emperador Carlos V, Caminos de Pasión (turismo activo en Andalucía) y Caminos de Arte Rupestre.

Asimismo, se analizarán los resultados del programa Balatabike, de promoción del cicloturismo por la Vía de la Plata.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  4. 4 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Atrio recupera el pan
  9. 9

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58
  10. 10

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres acogerá en noviembre la asamblea de ciudades de la Ruta de la Plata