Cáceres acogerá el martes el I Congreso de Cooperativismo y Economía Social
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
Representantes institucionales, presidentes de las principales uniones de cooperativas y sociedades laborales de España, así como referentes internacionales y personalidades del ámbito académico y ... empresarial, se darán cita en el I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, que se celebrará en Cáceres el próximo 28 de octubre.
La cita tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco con el objetivo de situar a Extremadura como referente en el ámbito de la economía social a nivel nacional e internacional.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, presentó este congreso en una rueda de prensa en Mérida, junto al director de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de Extremadura (UEx), el profesor Ramón Sanguino, y otros representantes de varias sociedades laborales.
En su intervención, la consejera subrayó que este foro representa «un hito para la región» y responde al compromiso del Gobierno autonómico con este modelo económico, «estratégico para el desarrollo social y territorial de Extremadura».
Por su parte, el director de la cátedra, el profesor Ramón Sanguino, destacó que «el objetivo de este congreso es dar visibilidad a este tipo de empresa», y ha recordado que el congreso cuenta con 300 plazas gratuitas y para inscribirse basta con hacerlo en la web de cices.es.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión