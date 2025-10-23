Cáceres acogerá el martes el I Congreso de Cooperativismo y Economía Social

Representantes institucionales, presidentes de las principales uniones de cooperativas y sociedades laborales de España, así como referentes internacionales y personalidades del ámbito académico y ... empresarial, se darán cita en el I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, que se celebrará en Cáceres el próximo 28 de octubre.

La cita tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco con el objetivo de situar a Extremadura como referente en el ámbito de la economía social a nivel nacional e internacional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, presentó este congreso en una rueda de prensa en Mérida, junto al director de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de Extremadura (UEx), el profesor Ramón Sanguino, y otros representantes de varias sociedades laborales.

En su intervención, la consejera subrayó que este foro representa «un hito para la región» y responde al compromiso del Gobierno autonómico con este modelo económico, «estratégico para el desarrollo social y territorial de Extremadura».

Por su parte, el director de la cátedra, el profesor Ramón Sanguino, destacó que «el objetivo de este congreso es dar visibilidad a este tipo de empresa», y ha recordado que el congreso cuenta con 300 plazas gratuitas y para inscribirse basta con hacerlo en la web de cices.es.