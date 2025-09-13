Cáceres abre las inscripciones para recursos de apoyo escolar y educación El IMAS pone en marcha estos cursos que pretenden mejorar la conciliación familiar y crear en los menores el hábito de estudio

Redacción CÁCERES. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El Instituto Municipal del Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la inscripción de los recursos socioeducativos de apoyo escolar y educación en el tiempo libre, cuyo plazo finaliza el 23 de septiembre. La actividad que se desarrollará desde el mes de octubre de este año hasta junio de 2026 con periodos de vacaciones que coinciden con el calendario escolar.

Los recursos de apoyo socio educativo y lúdico para menores en centros municipales son concebidos como lugares de encuentro y juego para menores que, acompañados por monitores son asesorados y motivados en actividades lúdico-educativas, que facilitan la participación, así como la realización de actividades de apoyo escolar o estudio asistido, procurando que los menores adquieran hábitos de estudio.

De esta manera, se pone a disposición de las familias un recurso programado que permita la conciliación de la vida familiar y laboral en horario de tarde, un respiro familiar, en especial de las familias que carecen de recursos económicos para acceder a la oferta de ocio y apoyo educativo privado.

Se trata de recursos con una programación destinada al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los menores y están dirigidos a niños y niñas que cursen desde 1º de Primaria a 2º de ESO (desde 6 a 14 años).

Estos recursos recogen el apoyo en tareas escolares, actividades de ocio alternativo infantil y juvenil, visitas culturales, actividades deportivas, juegos variados, actividades temáticas, talleres de artes plásticas y talleres de educación en valores.