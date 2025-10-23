Cáceres 2031 sigue sumando apoyos
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar renovaron ayer el convenio de colaboración ... para aprovechar los recursos para promocionar la ciudad. El primer convenio de colaboración entre ambas entidades se firmó en 2011 y ahora el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y Ángel Pacheco, en representación de la DOP Torta del Casar, rubricaron dicha renovación, en un acto en el ayuntamiento cacereño y en el que se firmó la adhesión de la DOP a la candidatura.
