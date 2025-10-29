HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Recreación de la iniciativa que va a tener lugar este fin de semana en la Plaza de Santa María. HOY

Cáceres 2031 instala en Santa María miles de cuadernos de luz para que el público deje sus mensajes y dibujos

'En hojas blancas' es la primera gran acción participativa y de calle que lleva a cabo la candidatura a Capital Europea de la Cultura

R.H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:14

Cáceres 2031 ha presentado este miércoles 'En hojas blancas', una instalación artística y participativa que transformará la Plaza de Santa María, en pleno Casco ... Antiguo, en un espacio de creación compartida. La inauguración tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, a las 20.00 horas, y la obra permanecerá instalada durante todo el fin de semana, abierta a la participación libre de la ciudadanía y de los visitantes.

