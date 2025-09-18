HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres 2031 establece vínculos con artistas y entidades rurales del Valle del Jerte

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha mantenido un encuentro con diferentes actores sociales, políticos y culturales del Valle del Jerte en la localidad de Cabezuela del Valle.

El encuentro, celebrado en la sede la mancomunidad de la comarca, es el III Diálogo que esta candidatura está manteniendo para impulsar su proyecto y añadir ideas y programas a la propuesta en esta primera fase para su elección como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Se trata de una reunión «clave», ya que uno de los pilares de Cáceres 2031 es el estrecho diálogo urbano-rural con el que cuenta el territorio de la región. De hecho, está previsto que un tercio de las acciones culturales que se realicen dentro del programa de la capitalidad sean en zonas rurales.

De este modo, Jugo ha dado a conocer la candidatura, su manifiesto y las entidades y grupos que se adhieren, así como se han recogido propuestas artísticas para añadir al bid book (el documento en el que se presentará la candidatura al jurado). Estas propuestas pueden proceder tanto de artistas individuales como de entidades que quieran realizar proyectos y atraer a artistas de distintas partes de Europa para realizar residencias y repensar cuestiones propias de su entorno.

«Se trata de tejer redes y puentes hacia Europa y todo tiene cabida, desde el artista que propone algo a la mancomunidad o distintas entidades», ha explicado.

Objetivos como la lucha contra el cambio climático o la revitalización de los territorios a través de la cultura y de los proyectos culturales son temas centrales de la candidatura de Cáceres 2031.

El próximo diálogo se realizará en la comarca de La Vera, en el mes de octubre. Además del diálogo, la candidatura apuesta por valores como la diversidad cultural, la cooperación transnacional, el desarrollo sostenible y la inclusión.

