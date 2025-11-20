Cáceres 2031 crea un programa de residencias artísticas
La iniciativa busca generar espacios de encuentro donde creadores europeos trabajen junto a comunidades locales
R. H.
Cáceres
Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:51
El Consorcio Cáceres 2031 ha abierto este miércoles una convocatoria de residencias artísticas, una iniciativa que forma parte del eje conceptual de la candidatura a ... Capital Europea de la Cultura 2031. El programa busca generar espacios de encuentro, movimiento y cuidado donde artistas europeos trabajen junto a comunidades locales para crear, investigar y compartir procesos creativos.
Inspiradas en la idea de la trashumancia cultural, estas residencias artísticas fomentan una red de tránsito artístico entre Extremadura y Europa, impulsando la cooperación y el intercambio como herramientas de crecimiento cultural y social.
Podrán participar colectivos, espacios y entidades de Extremadura interesados en acoger a artistas, creadores o comisarios europeos en disciplinas como cerámica artística contemporánea, escultura, cine, circo contemporáneo, literatura, ópera, videoarte, danza o gastronomía.
La convocatoria contempla dos modalidades de participación: propuesta abierta, en la que los espacios se ofrecen como anfitriones y el Consorcio, mediante una convocatoria europea (Open Call), seleccionará a los artistas más adecuados; y propuesta directa, en la que los espacios o entidades pueden proponer a un artista europeo concreto, residente o nacional de un país miembro de la Unión Europea.
Proceso de selección
El proceso de selección valorará especialmente aquellos proyectos que trabajen con colectivos con menor acceso a oportunidades creativas, ya sea por motivos económicos, sociales o geográficos.
También se tendrán en cuenta las iniciativas intergeneracionales que fomenten la colaboración entre diferentes grupos de edad, la claridad y coherencia de los objetivos en relación con los valores del programa 'Transcultura' y las propuestas que incluyan artistas europeos no españoles, fortaleciendo la dimensión internacional del proyecto.
Cada residencia deberá abordar al menos uno de los tres valores centrales de Cáceres 2031: las estrategias para la paz, la creatividad aplicada a los retos contemporáneos y la cocreación ciudadana. Se priorizarán los proyectos que promuevan la implicación directa de la comunidad local y culminen con una presentación pública final abierta al público. La colaboración entre artistas y anfitriones será siempre voluntaria y no remunerada.
Las residencias tendrán una duración de entre 3 y 12 días y contarán con una financiación máxima de 5.000 euros (impuestos incluidos), destinada a cubrir desplazamientos, honorarios y materiales. En caso de que el espacio no disponga de alojamiento propio, deberá destinar parte del presupuesto a garantizar las condiciones adecuadas para el artista durante su estancia.
Las propuestas seleccionadas pasarán a formar parte de la Red de Residencias Transcultura, una plataforma destinada a consolidar en Extremadura una comunidad artística activa, hospitalaria y abierta a Europa.
Las solicitudes deberán incluir una descripción del espacio de acogida, la duración estimada de la residencia, los idiomas posibles –valorándose especialmente el trabajo en inglés u otras lenguas europeas– y el grado de participación comunitaria previsto. El plazo de presentación estará abierto hasta el 7 de diciembre. Las residencias seleccionadas se desarrollarán a partir de 2026 y se organizarán por fases en los años siguientes.
El programa 'Transcultura' se plantea como una invitación a repensar el papel del arte en la sociedad contemporánea, favoreciendo la creación de redes vivas de colaboración entre artistas y comunidades. Con esta iniciativa, Cáceres 2031 «impulsa una trashumancia contemporánea del arte al servicio de la paz, la creatividad y la cocreación, fortaleciendo los lazos entre Extremadura y Europa», informa el consorcio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión