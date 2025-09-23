Cáceres 2031 convoca un encuentro ciudadano sobre la candidatura

Redacción CÁCERES. Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura celebrará este miércoles, 24 de septiembre, en el Palacio de la Isla, un taller ciudadano abierto a la participación. El objetivo es poner en marcha «una metodología innovadora para repensar cómo la cultura puede convertirse en motor de transformación social, económica y medioambiental, no solo en Cáceres, sino en toda Extremadura», señala el Consorcio Cáceres 2031. La participación es gratuita y requiere inscripción previa porque las plazas son limitadas.

Bajo el título ‘Hacia una cultura habilitadora’, el taller invita a reflexionar sobre «cómo la cultura puede convertirse en el motor de una regénesis colectiva, capaz de responder a los grandes retos de nuestro tiempo». Dicho taller será llevado de la mano de expertos internacionales de ‘Impact Hub’. La metodología propuesta nació en Canadá y ya ha sido implementada en proyectos de Galicia y Cataluña «con un impacto enorme», afirma el consorcio.

«Queremos escribir y pensar juntos cómo la cultura de Cáceres y de toda Extremadura puede abrir caminos y generar un impacto real en la vida de la gente mediante la formulación de estrategias coparticipadas», ha explicado Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

La sesión se articulará en torno a preguntas clave: ¿cómo situar la cultura en el centro de un cambio profundo en nuestra región? ¿Qué valores y fortalezas de nuestra tierra pueden guiar este proceso? ¿De qué manera pueden implicarse los diferentes sectores para construir una cultura más abierta, consciente y participativa?

El encuentro convocará voces diversas, de artes escénicas, patrimonio, accesibilidad, mundo académico, colectivos de mayores y juventud, además de agentes culturales y turísticos, para generar un diálogo común orientado a repensar el ecosistema cultural de la región y sentar las bases de una estrategia cultural compartido.

Como resultado, se continuará en el proceso de creación de un «Grupo Transformador», un espacio ciudadano que dará seguimiento a las propuestas surgidas en el taller y acompañará a la candidatura de Cáceres 2031 en los próximos meses.

Por otra parte, el alcalde, Rafael Mateos, defenderá hoy en Bruselas ante el Parlamento europeo la candidatura de Cáceres a Capital Cultural Europea en 2031. Su intervención llevará por título ‘Cáceres y Europa, herencia compartida y futuro común’, e incluirá la proyección de un vídeo sobre «la esencia del proyecto», ha señalado el portavoz. Además, los artistas Tamara Alegre y Perico de la Paula ofrecerán un espectáculo de fado y flamenco.