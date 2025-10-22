HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del Consejo Rector del Consorcio Cáceres 2031 este martes. HOY

Cáceres 2031 aprueba un presupuesto de 550.000 euros para el próximo año

La candidatura creará una Oficina de Activación Cultural para coordinar la actividad de todas entidades que forman parte del Consorcio y buscar financiación tanto pública como privada, entre otras tareas

R. H.

Cáceres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:01

Comenta

El Consorcio Cáceres 2031 Capital Europea de la Cultura pondrá en marcha el año que viene una Oficina de Activación Cultural, que funcionará como una ... estructura permanente de ámbito regional. Así lo ha aprobado este martes el Consejo Rector de la entidad en una reunión en la que también se ha dado el visto bueno al presupuesto de la entidad para 2026, que ascenderá a 550.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres 2031 aprueba un presupuesto de 550.000 euros para el próximo año

Cáceres 2031 aprueba un presupuesto de 550.000 euros para el próximo año