¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
El tránsito de personas fue ayer viernes constante en el camposanto cacereño, que vivirá este sábado una jornada masiva. JORGE REY

Los cacereños vuelven a llenar el cementerio para honrar a sus difuntos

El camposanto vivirá este sábado una masiva jornada, pero son muchos los que acuden los días previos para evitar la masividad

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

Este sábado es el día de Todos los Santos, la jornada en la que tradicionalmente se visitan los cementerios para honrar la memoria de ... los difuntos. Este ritual colectivo no disminuye ni siquiera en estos tiempos en los que ha crecido exponencialmente el número de incineraciones, lo que reduce los entierros en camposantos. Muchos cacereños se acercaban este viernes al cementerio de Cáceres para no esperar a la masividad de este sábado, en el que además dan lluvias.

