Los cacereños vuelven a llenar el cementerio para honrar a sus difuntos

Este sábado es el día de Todos los Santos, la jornada en la que tradicionalmente se visitan los cementerios para honrar la memoria de ... los difuntos. Este ritual colectivo no disminuye ni siquiera en estos tiempos en los que ha crecido exponencialmente el número de incineraciones, lo que reduce los entierros en camposantos. Muchos cacereños se acercaban este viernes al cementerio de Cáceres para no esperar a la masividad de este sábado, en el que además dan lluvias.

Hace ya 39 años que falleció la hermana de Loli, con solo 33 años, pero ella siempre viene a adecentar la lápida y ponerle flores. «Es una tradición, yo vengo porque sí, es un poco doloroso y yo creo que para recordar a la familia no hay que venir este día al cementerio ni hacer esta parafernalia, pero si no parece que les dejas abandonados». Además de su hermana, cuyos restos reposan en el cementerio de Cáceres, el resto de la familia está en Alcuéscar. Estos días Loli sustituye las flores permanentes por las frescas, cuyo precio no ha notado que se haya incrementado. Margaritas lilas y una maceta de crisantemos conforman el cuidadoso ritual de esta mujer.

Hay personas que buscan en las jornadas previas cierta paz que probablemente no se mantenga este sábado. «Desgraciadamente se convierte en una romería, y nosotros no queremos participar en eso», señalan miembros de la familia Tarancón Maya, que limpian con ahínco el mármol del nicho familiar. «Con tanta gente no hay ni un momentito de paz». Otra de las cosas a las que renuncia este clan es a poner flores. «Cambiamos las lápidas para que las tuvieran la integradas, esclaviza mucho tenerlas bien colocadas, mi madre, que ya es mayor, quería verlo así, porque a veces si queda muy dejado da mucha pena», señalan.

Las flores frescas jalonan una buena parte de los nichos del camposanto municipal, en donde, este viernes, circulaban todavía las escaleras y las bayetas para dar brillo y esplendor a la última morada de muchos cacereños. Hay lápidas que son un verdadero alarde decorativo, con centros muy cuidados y hasta detalles dorados o plateados.

Horarios

El tráfico era abundante en la zona, con mucho movimiento de coches. Hasta el próximo domingo se puede visitar el cementerio de forma ininterrumpida, desde las 9.00 hasta las 19.00 horas Hoy sábado hay refuerzo de vigilancia. Y también se ha preparado un dispositivo especial por parte de la Policía Local para regular la circulación y los estacionamientos hasta el domingo, con el objetivo de facilitar la visita de los cacereños y cacereñas al camposanto en estas fechas tan especiales. A las 17.00 horas, se celebrará una eucaristía por los difuntos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en el cementerio municipal, enmarcadas dentro del proyecto de ampliación, con una inversión de 1.170.000 euros que lo hacen más accesible y funcional que permitirá pasar del cementerio nuevo al viejo sin tener que salir a la calle. La ampliación del camposanto cacereño se inició en el año 2010 y ha continuado ejecutándose en los últimos meses con la construcción de cuatro nuevas galerías en el patio 2 de esta cuarta fase de la ampliación, que dotan a la ciudad de 476 nuevos nichos.

Se ha construido el primer tramo de la calle longitudinal de distribución de los patios de la ampliación, que tiene un acceso a través de una rampa a la avenida Cordel de Merinas y a través de una escalera a la propia avenida. La rampa facilita el acceso de vehículos de los visitantes a esta propia calle y recoge la posibilidad de aparcar dentro del propio cementerio.

Esta calle ha creado 17 nuevas plazas, dos de ellas para personas con movilidad reducida en esta primera fase, y continuará hasta el final de la ampliación del cementerio dotando de nuevas plazas de aparcamiento y de nuevas infraestructuras al los dos pasos previstos en el proyecto de la ampliación para conectar la zona nueva con el recinto histórico.