Los cacereños visitarán a sus difuntos en un cementerio en obras

En noviembre se inicia la tercera ampliación en la parte nueva

«En el próximo mes de noviembre, dentro de unos días, se espera que terminen ya las obras que se están realizando en el cementerio, y también se espera que dé comienzo la tercera ampliación en la parte nueva del cementerio», indica al Diario HOY el concejal Víctor Bazo.

La parte nueva del cementerio se abrió en el año 2011. El proyecto integral, que es obra del arquitecto Josep Valla, supone realizar 7.386 unidades de enterramientos, de los que 4.460 serán nichos.

En 2011, en la primera actuación, se construyeron 432 nichos y 262 columbarios. En el año 2017 tuvo lugar la segunda ampliación con 216 nichos, y la que empiece dentro de unos días será la tercera ampliación con 216 nichos más y 160 osarios. Además se preparará una explanada para esparcir cenizas de personas incineradas, como hay en otros cementerios en donde las cenizas se esparcen en el césped, pudiendo poner al lado una placa con el nombre del fallecido.

La tercera ampliación se abordará por parte del Ayuntamiento al haber liberado una partida económica de 401.000 euros.

Las obras son necesarias, aunque incómodas, y hay gente que parece que no las comprende, como una mujer que estos días no hizo caso a los trabajadores que le pidieron que no pisara por un lugar del cementerio, al tener que esperar a que secara el material, y dejó marcas por todo el pavimento.