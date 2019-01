Los cacereños responden a las rebajas en el primer festivo comercial del año Todas las tiendas del grupo Inditex iniciaron ayer el periodo de rebajas de invierno . :: jorge rey El Ruta de la Plata atrae a numeroso público en torno a las grandes cadenas mientras que en el centro las ventas fueron más discretas CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 8 enero 2019, 08:09

La larga fila ayer ante las cajas de Zara parecía hacer olvidar de un plumazo espumillones y turrones. «Llevo 10 minutos, no sé lo que me tocará esperar», explicaba la joven Sara Clemente. Por delante, al menos 30 personas echándole paciencia al primer festivo comercial de 2019. Definitivamente, ayer se inició una nueva etapa del año. Las rebajas convirtieron este día en una jornada de compras y cambios para muchos cacereños, que decidieron sacudirse la pereza hogareña saliendo a buscar gangas. Sara explica que los exámenes que se le avecinan le van a dejar poco tiempo para ir de compras, por lo que ayer decidió lanzarse y encontró varias cosas que le interesaron en el gigante de Inditex. Algo parecido le pasó a Jairo Moreno, también de 21 años. «Vivo fuera y he aprovechado para comprar cosas que necesito, explicaba delante de Pull & Bear.

Desde que se produjo la liberalización de las fechas de rebajas en julio de 2012, los comerciantes pueden elegir cuando iniciar los descuentos especiales. Y así, es muy frecuente que haya promociones de media temporada (mid season) o que algunas tiendas adelanten los descuentos a sus clientes fidelizados con tarjeta. Algunos dueños de comercios reconocen que esta liberalización ha generado cierto disloque de cara al cliente, que no sabe con exactitud cuándo puede a ir a comprar con precios más bajos o hasta cuando imperan los descuentos. El periodo oficial que marca la Junta de Extremadura para la región abarca desde el 7 de enero hasta el 8 de marzo.

Pese a que el efecto rebajas está matizado por esta circunstancia, el hecho de que determinadas firmas se esperen al periodo clásico condiciona a los consumidores. El grupo Inditex, que en Cáceres tiene las firmas Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear y Massimo Dutti arrancó ayer con sus precios rebajados. Es un periodo que en este caso se inició el 6 de enero para los compradores de Internet y el 7 para los que acuden a la tienda física.

«Lo que más ha habido hoy han sido cambios de los regalos de Reyes» María Merideño | Parfois Pintores

En el mes de diciembre y los primeros días de enero varias cadenas ubicadas en distintos puntos de la ciudad han ido iniciando progresivamente sus rebajas. En Mango, con tienda únicamente masculina en Cáceres, este periodo se inició el pasado 2 de enero, lo que abarató las compras de Reyes. Ese día también arrancó Springfield. En Cortefiel las iniciaron el 26 diciembre en tienda. El porcentaje de descuentos varía también en función del inicio de este periodo. Algunas tiendas ofrecen ya rebajas del 60% y 70% sobre el precio inicial.

Rocío Pérez es la gerente del centro Comercial Ruta de la Plata, que afronta una importante etapa de reconversión tras la marcha del hipermercado Eroski. Ayer hacia media mañana vaticinaba que el día pintaba fuerte en las galerías comerciales que dirige. «Es verdad que como no hay una fecha oficial han ido empezando escalonadamente, pero hoy ya están todas las tiendas del centro con rebajas».

El éxito de la jornada de ayer radica, según Pérez, en que en muchos domicilios los Reyes dejan vales o dinero para hacer compras en sus tiendas favoritas a partir del 7 de enero. «Se aprovechan los Reyes para renovar el armario». En ese patrón entraba con todas las de la ley Jesús Barbero, que reconocía haberse gastado 160 euros en Cortefiel que le habían cundido mucho para renovar las prendas que ya necesitaban pasar a mejor vida. La climatología, que augura aún días de frío intenso, hace que todavía vayamos a necesitar botas y abrigos, dos de las prendas que más se renuevan este periodo, según Rocío Pérez.

«Me parecía un buen día para comprarme varias cosas que necesito» Jesús Barbero | De rebajas

El hecho de que este 7 de enero fuera festivo dejó su huella en la hora de llegada de los compradores, según Rocío Pérez. «En lugar de venir a primera hora la gente a empezado a acudir hacia las 10,30 de la mañana, con mayor tranquilidad porque es fiesta y todavía están los niños en casa».

En otras zonas

Pese a la alegría del Ruta de la Plata en otras zonas de Cáceres el movimiento era más leve. En el eje San Antón-Pintores estaban abiertas todas las cadenas y una buena parte de los negocios de textil y complementos. Y aunque sí que se veía trasiego de bolsas, la actividad comercial no era la misma que en el centro comercial. En la cadena Parfois de Pintores María Merideño, una de sus trabajadoras, reconocía que, al menos durante el periodo de la mañana que llevaba abierta la tienda «no había habido demasiada gente». Su teoría es que al ser un día festivo mucha gente habría decidido irse a El Faro, al centro comercial de Badajoz. Lo que sí se notaba eran los cambios de artículos, todo un clásico post-Reyes Magos.

En tiendas locales como la zapatería Zambrano, de la Avenida de España, la actividad era considerable. Ellos empezaron las rebajas el pasado día 3 de enero, y ayer tenían también mucha clientela haciendo cambios, según constataba desde el mostrador María José Rayo. La zona de San Pedro de Alcántara mantenía abiertas tiendas de diseñadores españoles como Roberto Verino y Adolfo Domínguez. También ofrecía sus rebajas la boutique Closer, aunque otros comercios de esta calle peatonal estaban cerrados.