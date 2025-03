Cuando los cacereños dicen que no

Otro parking polémico: vecinos de Cánovas paralizaron el proyecto hace 15 años

Felipe Vela, impulsor del parking.

La idea fue del concejal de Foro Ciudadano, Felipe Vela, un apoyo clave en la gobernabilidad de Consistorio durante el mandato de Carmen Heras, de 2007 a 2011. El problema era similar al de ahora. Faltaban aparcamientos y se necesitaba habilitar espacios para ello. Entonces surgió el proyecto de un parking subterráneo en la Avenida de España. El propio Vela reconoció la conveniencia de escuchar a los vecinos cuando supo que se oponían a su iniciativa y que incluso se habían constituido como plataforma. No querían un aparcamiento debajo de sus casas . El sitio les parecía inadecuado y a las molestias se sumaba el impacto en la arboleda del Paseo de Cánovas. Esa queja llevó a los protagonistas a acudir al Ayuntamiento a protestar. No solo hubo que escucharles sino que de hecho ello supuso decir adiós al parking con más de 600 plazas. No se podía hacer «oídos sordos a lo que manifiestan las comunidades de vecinos», admitió el edil de FC entonces. Vela asumió que había que evaluar el «impacto social» ante los «recelos» existentes entre los residentes. De esa manera, la presión vecinal enterró en 2009 el aparcamiento subterráneo de Cánovas, aunque años después se retomaría en la parte de Primo de Rivera, hoy Clara Campoamor. Todos los partidos coincidieron en la conveniencia de no ejecutar esa obra. Izquierda Unida se había mostrado en contra y el PSOE nunca vio el proyecto como propio. El PP también se posicionó en contra de esa dotación con 638 plazas. 15 años después la historia se repite, de nuevo con molestias por medio y el posible impacto en una zona verde al habilitar estacionamientos. Esta vez la respuesta al aparcamiento está en el Parque del Príncipe.