«Somos muchos los cacereños descendientes de Moctezuma»

Una veintena de obras publicadas es la nómina de la fértil trayectoria literaria y divulgativa de José Miguel Carrillo de Albornoz (Cáceres, 1959), que hoy presenta su último libro 'Isabel de Moctezuma. Memorias de la última emperatriz azteca'. La cita es a las 13.00 en el palacio de Moctezuma. En este libro, que fue publicado en México con éxito hace 25 años pero que no había visto la luz en España, retrata una mujer que, tal y como se resume en la documentación que aporta la editorial Esfera de los Libros «nació princesa, fue dos veces emperatriz por sus matrimonios con Cuitlahuac y Cuauhtemoc, los dos sucesores de Moctezuma, y se convirtió en la madre el mestizaje hispano-mexicano. Tras la conquista tuvo una hija con el propio Cortés, a la que repudió, y seis hijos de sus matrimonios con Pedro Gallego de Andrade y Juan Cano de Saavedra».

–¿Por qué no sé llegó a publicar este libro en España?

–Este libro se publicó en el año 1997 en México y fue un libro acogido clamorosamente. Se vendieron 150.000 ejemplares, llegó a ser número uno en ventas. La historia de Isabel de Moctezuma es muy desconocida, lo era también en México, porque yo he sido la primera persona que he escrito sobre este personaje tan esencial de la historia de México. Isabel es la hija legítima única que sobrevive después de la Noche Triste de Moctezuma y de la emperatriz Teotlacho y era un personaje que estaba llamado a grandes destinos tanto si no hubieran llegado los españoles como una vez llegados. Es una figura importantísima tanto en el nacimiento del virreinato como en el tiempo final del tiempo azteca.

–¿Rompe algunos mitos su libro sobre este personaje?

–Un profesor universitario en México me decía que me había cargado el síndrome de la violada porque en México perdura la idea de que Isabel de Moctezuma fue violada, que la raptaron y que la llevaron fuera de México. La realidad es que Isabel no fue violada ni raptada y fue la señora más importante de México, eso genera una polémica.

–¿Por qué ese libro no se editó aquí?

–Pues porque en ese momento no interesaba nada la historia de América. Mi primer libro en España fue 'Carlos V el emperador predestinado' a pesar de haber publicado previamente 'Isabel de Moctezuma' y 'Los hijos de Isabel de Moctezuma' que es la continuación.

–¿Por qué han cambiado ahora las cosas?

–Yo creo que el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, diciéndole al Rey que pidiera perdón ha sido un revulsivo para analizar la conquista. Es momento de revisión, de poner las cosas en su lugar. Este libro viene a llenar esa laguna y pone cada cosa en su lugar.

–¿Es novela histórica?

–Es historia novelada. Arranca de mi más remota infancia. Cuando me paseaba por el barrio antiguo con mi abuelo Miguel, el conde de Canilleros. Era una persona cultivadísima, correspondiente de la Real Academia de la Lengua y de la Historia por Extremadura y miembro de otras seis academias internacionales. Él me enseñaba la historia de nuestra familia, de nuestra tierra, y el personaje de Isabel de Moctezuma lo tengo grabado. Pero esta novela viene de una visita que me encargó Jaime Naranjo cuando era consejero de Cultura, que venían una serie de personas. Cuando llegamos al palacio de Moctezuma les conté la historia de Isabel. Él me dijo que la historia era preciosa, me dijo que la escribiera y él me la publicaría. Yo la escribí, pero aquí no se pudo publicar en ese momento.

–Usted es descendiente directo de Moctezuma II.

–Soy descendiente como toda la nobleza tradicional de Cáceres,18 generaciones. Todos los que vienen de la familia Ovando. Juan Cano Moctezuma cuando llega a España se casa con doña Elvira de Toledo y Ovando, con solo ese matrimonio entra dentro de la nobleza antigua de Cáceres.

–¿Se aprovechan en Extremadura los lazos con América?

–Yo creo que desde las instituciones e ha intentado hacer varias cosas al respecto. Por ejemplo se hizo el hermanamiento de Cáceres con la ciudad de Texcoco, que nos regaló la escultura del rey Nezahualcoyotl, que es difícil de pronunciar y que es el abuelo de Isabel de Moctezuma.

–En Cáceres esa estatua se conoce popularmente como 'el indio'. ¿No es un poco despectivo?

–No, yo creo no, es que es difícil de pronunciar. Tendemos a la simplificación y no es fácil pronunciar su nombre azteca.

–¿Hace mucho que no va a México?

–He estado 40 veces pero ahora hace tiempo que no voy.

–¿Cómo nos ven los mexicanos a los españoles?

–Hay una especie de amor-odio. Yo lo he sentido mucho, he tenido entrevistas muy agresivas, entrevistas muy complicadas, pero gracias a Dios yo creo que he salido con bien de ello porque se me da bien tratar con los medios de comunicación. Creo que ese odio es una cosa fuera de tiempo y es momento de superar esas sensaciones negativas y de integrar las dos partes.