Los cacereños baten el récord de pisos comprados de la última década

El mercado inmobiliario regresa al pasado. A cifras de hace una década, más concretamente. Por primera vez desde 2011 en la provincia se han vendido ... más de tres mil casas en un ejercicio completo. Ocurrió el año pasado, cuando se llegó a la cifra de 3.385 operaciones. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y ponen de relieve que los números están por encima de los anteriores. En 2020 se llegó a 2.713 y un año antes se habían vendido 2.761 casas. Hay que acudir a 2010 para ver una estadística superior a la actual. Entonces hubo 3.781 operaciones. En 2011 fueron 3.063.

Desde entonces hasta ahora nunca se habían superado las tres mil. Lo que se manifiesta no es tanto una fiebre compradora sino una «adaptación de la oferta y la demanda que no siempre se había dado en Cáceres». Al menos ese es el análisis que hace Francisco Marroquín. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria introduce dos elementos que considera claves: uno, «la enorme volatilidad, que provoca dientes de sierra en cualquier estadística»; y dos, se vende más, pero sobre todo se vende vivienda de segunda mano, un nicho de mercado que ya es todo un clásico en Cáceres.

De las 3.385 operaciones cerradas, 672 más que en 2020 (+24 por ciento), solo 390 fueron casas nuevas.

De las cifras del INE se extrae que los cacereños han vuelto a invertir en la vivienda. Y sobre todo en la usada. Hay que irse hasta 2009 para recordar un año en el que se vendieron más que ahora de ese tipo. Entonces fueron 3.081, frente a las 2.995 actuales.

«Las nuevas promociones arrancan con un ritmo lento. No diremos que estén paradas, pero les cuesta más», resalta Marroquín. La realidad es que la vivienda nueva en Cáceres lleva años al ralentí, aunque esa situación se va superando poco a poco, como revela la presencia de cada vez más grúas. El presidente de los agentes inmobiliarios reseña que aquellas promociones que se adaptan al mercado, es decir que presentan precios competitivos, sí logran una salida rápida. «A igualdad de condiciones, en cuanto a superficie, ubicación y precio, si no hay una diferencia sustancial, el comprador sí se decanta por la vivienda nueva. Pero no es lo habitual», resume Marroquín. Los carteles que informan de viviendas disponibles en bloques a punto de terminarse en El Perú o por San Francisco y Colón confirman lo que dice el presidente de los API.

«Se mejora, sí. Y se vende más de segunda mano porque la gente da salida a sus ahorros en la vivienda. Pero vamos en un Seat Panda y podríamos ir en un Audi», reflexiona el director de una promotora que cree que la venta de pisos nuevos será intensiva cuando la economía cacereña y los proyectos en marcha arranquen. También revela que «la gente está comprando pisos de 160.000 euros por 90 ó 100.000».

Si en 2021 hubo 390 viviendas nuevas vendidas, según el INE, en 2020 fueron solo 314. Un año antes se llegó a 302. Si se echa la vista más hacia atrás se observa que en 2013 se superaron los 1.200 pisos nuevos vendidos. Ese mercado no ha vuelto a ser el mismo, al contrario que la vivienda usada, que ya iguala o supera los números de hace 10 años.

«Lo que está en un precio que el cliente sí está dispuesto a pagar sí se vende. No ocurre lo que pasaba antes, que se compraba todo lo que salía y a cualquier precio», aclaran desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Según los datos de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda nueva creció un tres por ciento en 2021. Los registradores confirman ese porcentaje. En Cáceres, por contra, el precio medio de la vivienda nueva cayó hasta los 865 euros en 2021, lo que supone un descenso del 28 por ciento.

No se puede decir que Cáceres sea una provincia cara. La última estadística registral, con datos al cierre del pasado ejercicio, alude a un precio medio de 770 euros por metro cuadrado. Cáceres es la sexta provincia más barata. Solo en Teruel, Jaén, Badajoz, Cuenca y Ciudad Real se paga menos. Guipúzcoa y Madrid con 3.248 euros y Madrid con 2.865 son las más caras en la estadística registral.

También se observa un importante repunte del mercado hipotecario. Si se cruzan los datos del INE sobre préstamos y compra-venta de viviendas se comprueba que casi una de cada tres casas se paga en efectivo. Serían unas 900 en 2021 frente a las 635 anteriores. Hay un repunte de un 40 por ciento en operaciones a tocateja.