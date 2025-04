Unos 12.000 cacereños deben afrontar el cambio de propano a gas natural

Unos 12.000 cacereños deberán afrontar el próximo año el cambio de gas propano a gas natural. Afecta a barriadas como Casa Plata o Nuevo ... Cáceres y supone completar la puesta en marcha de la conexión de la nueva línea de la red de suministro que se habilitó por la ronda sureste en julio de 2021. Son 3,3 kilómetros de longitud y contó con una inversión inicial de 330.000 euros.

La distribuidora, Gas Extremadura, ya ha enviado las primeras comunicaciones a los clientes afectados. Son aquellos que ahora disponen de propano en sus casas y podrán actualizar el servicio sin «coste adicional», refrenda la mercantil en su comunicación.

La notificación indica que el siguiente paso será concertar la visita de personal especializado al domicilio y efectuar un censo completo de los aparatos existentes y cuya adaptación será necesaria para funcionar con gas natural. Esa inspección también es gratuita, aunque algunos vecinos han trasladado a este diario su inquietud.

El proceso ya se ha llevado a cabo en barriadas como Montesol, recuerda Federico Alonso, director general de Gas Extremadura. «El resultado fue muy bueno, y no ha dejado de hacerse», afirma. En ese caso han sido 700 viviendas, explica. "Para tranquilidad de los vecinos, y para evitar el intrusismo de personal ajeno o incluso de delincuentes, se cuenta con personal especializado y debidamente acreditado", subraya. "Los censos completos y el proceso de cambio, en general, es totalmente gratuito", manifiesta Alonso.

«Son muchos los clientes que ya hemos transformado de propano canalizado a gas natural a día de hoy, y en general están muy satisfechos con la conversión y el precio del gas natural». Es el mensaje de tranquilidad que manda este ejecutivo de la empresa. Los precedentes invitan a un proceso sin sobresaltos.

«Mi caldera es antigua y si no vale me toca pagar 2.000 euros», dice un cliente. «No deben tener miedo», responde la empresa distribuidora

«Hace unos años ya empezamos en Cáceres», repite. En 2022, según los datos oficiales, han pasado de propano a gas natural unos 4.000 clientes. Desde 2023 serán otras 4.800 viviendas, lo que afecta a cerca de 12.000 personas, según la ratio del INE de 2,5 personas por hogar. Se trata de «viviendas o puntos de suministro unitarios» que pasan de propano a gas natural y que podrán seguir aprovechando sus calderas y aparatos actuales con el nuevo combustible. Eso sí, siempre que estén «en buen estado de mantenimiento», precisa Alonso. Hay dos cuestiones que preocupan a los afectados: si podrán mantener su cocinas o calderas y si subirá su factura.

«Yo no tengo ningún problema en hacer el cambio, pero que no me cueste dinero. Mi caldera es antigua, de más de 20 años y lo que me dice la persona que se ocupa del mantenimiento es que con el cambio se acorta su vida útil. ¿Tengo que comprar otra?», se pregunta José María Solano, que tiene una unifamiliar en el Nuevo Cáceres.

Gas Extremadura insiste en que no hay motivos para la preocupación: el cambio se hace a una energía más barata y menos contaminante, además. Una ventaja adicional es que en la factura del gas natural se abona solo el 5 por ciento de IVA tras los últimos cambios aprobados por el Gobierno. Por contra, el IVA que se paga con el propano sigue siendo del 21 por ciento. El fijo es más alto en el gas natural.

«Los cambios relacionados con el gas en Montesol no han supuesto inconvenientes graves. No ha habido grandes quejas sobre esto. En general estamos satisfechos», analiza Joaquín Valhondo, presidente de la barriada. Más incertidumbre expresa desde la zona sur José María Solano. «Si tengo una caldera antigua y no vale, el coste de una nueva lo tengo que pagar yo y eso pueden ser 2.000 euros», se queja.

Cambio en el día

«Los clientes prácticamente, en la operativa diaria, ni se enteran», resalta Federico Alonso, que pone el acento en que se aprovechan los aparatos disponibles. El cambio tampoco afecta al suministro, avanza. «Garantizamos la reanudación con gas natural en un mismo día», añade.

Nuevo Cáceres, Casa Plata, Fratres, el Vivero, Cabezarrubia, Parque del Príncipe, Cáceres el Viejo y Montesol son algunos de los puntos que forman o van a formar la red de distribución con gas natural en la capital.

Federico Alonso menciona que los clientes «podrán elegir comercializadora en el mercado libre». Quienes no lo hagan tendrán garantizado el suministro mediante una comercializadora de último recurso.

El cambio a gas natural «supondrá una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero superior a 1.500 toneladas anuales, el equivalente a plantar 10.000 árboles en la ciudad», concluye la empresa distribuidora. Ya cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Junta para efectuar el cambio. «Los clientes no deben de tener miedo», resume.