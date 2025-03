El Cacereño usará el estadio Príncipe Felipe como aval para poder financiarse

El levantamiento de las cargas que pesaban sobre el estadio Príncipe Felipe, propiedad del Cacereño, abre un nuevo horizonte para la viabilidad del proyecto ... liderado por el empresario Carlos Ordóñez, presidente y máximo accionista de la sociedad anónima deportiva. Según explica a HOY el mandatario de la entidad, a partir de ahora el club podrá acceder con mayor facilidad a nuevas vías de financiación: «Con esas cargas temporales, los terrenos no hubiesen sido del Cacereño al cien por cien hasta 2026, con lo cual ningún banco hubiese dado crédito alguno hasta entonces. Ahora, con esta eliminación, podemos financiarnos a través de una garantía hipotecaria del estadio», explica.

Carlos Ordóñez muestra satisfacción por el hecho de que tanto club como Ayuntamiento de Cáceres hayan dado con una fórmula legal que permita la liberación de unas cargas que, en un principio, debían expirar en 2026: «Estamos muy contentos porque es un tema que lleva luchando el Cacereño durante años. Después de más de 45 años, era el momento de eliminarlas porque es una forma de seguir creciendo. Esto es como cuando tienes una hipoteca y acabas de pagarla, que luego puedes pedir un préstamo y ofreces la vivienda como garantía hipotecaria. Son unos terrenos que ahora podemos utilizar para financiarnos y para poder seguir subiendo escalones». El presidente del Cacereño, quien dice haber reducido la deuda del club casi en su totalidad, mantiene que el nuevo escenario supondrá todo un «desahogo» en el día a día.

Respecto a los nuevos usos de la parcela, que ya no tendrán que ser exclusivamente deportivos, el máximo accionista del Cacereño explica que el club se centrará a corto y medio plazo en potenciar la terraza ubicada en uno de los fondos del estadio. Los dirigentes de la entidad verdiblanca estudian posibles soluciones para ajustarse a la normativa con el fin de poder abrir durante toda la época estival: «Estamos realizando los trámites y buscando soluciones para reducir el ruido. La idea es que el club pueda tener ingresos extradeportivos porque al final todo suma. Cuanto más desahogado estás económicamente, mejores jugadores puedes traer y más fácil es estar en una categoría superior».

En el largo plazo, aunque aún sin partida alguna asignada hasta la fecha, está la puesta en marcha de un complejo multidisciplinar relacionado con el deporte y la formación. Es una iniciativa que se llevaría a cabo en consonancia con la Administración Pública y que estaría supeditada a los fondos europeos 'Next Generation': «Por ahora no tenemos noticias. Ni para bien, ni para mal. Entre mayo y junio ya deberíamos saber algo», confía Carlos Ordóñez.

Entre tanto, pueda cristalizar o no ese proyecto, el presidente del Cacereño sí tiene en el punto de mira el levantamiento de una residencia en las inmediaciones del estadio: «Sería algo fundamental porque supondría una fuente de ingresos para el club bastante importante. Si al final sale el megaproyecto, todo se aceleraría. Si no llegan esos fondos, tendremos que tener los pies en el suelo y hacer las cosas en función de la urgencia. De nada serviría tener unas buenas instalaciones si luego no puedes cubrir las necesidades del día a día».

Último trámite

Tras justificar el Cacereño ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Cáceres el «interés público» para el levantamiento de las cargas del estadio Príncipe Felipe, la Comisión de Desarrollo Urbano, reunida en sesión extraordinaria, dio el visto bueno a la petición de la sociedad anónima deportiva este pasado viernes. En el informe también se recoge la disposición del Cacereño a autorizar a favor del consistorio «un derecho de servidumbre de paso al puente que da acceso al polígono industrial Las Capellanías». Todo ello con el objetivo de garantizar el libre acceso de los ciudadanos sin necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones. El último trámite burocrático para que la liberación de las cargas sea una realidad tendrá lugar en la sesión plenaria del 21 de abril, cuando se ratificará lo ya aprobado en la comisión.