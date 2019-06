El cacereño que triunfa en 'La Ternura' Juanan Lumbreras (en el centro) con el resto del elenco. :: hoy Juanan Lumbreras forma parte de esta obra, mejor espectáculo en los Max 2019 CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 3 junio 2019, 08:17

«Ha sido una suerte estar en este proyecto, son cosas que pasan a veces y desde el 'Búfalo Americano' no había hecho una obra así». Habla el actor Juanan Lumbreras (Cáceres, 1973), que el pasado lunes día 20 escuchó en Teatro Cervantes de Valladolid el nombre de la obra en la que ha estado trabajando en los dos últimos años.

Pasaban las diez de la noche y llegaba el momento estrella de la gala de los premios Max, los galardones nacionales de las artes escénicas que organiza la SGAE. 'La Ternura', proyecto de 'Teatro de la ciudad' escrita y dirigida por Alfredo Sanzol (recién nombrado director del Centro Dramático Nacional) lograba el premio más destacado, el de mejor espectáculo del año. Es un galardón que culmina una conjunción de planetas cargada de público y buenas críticas.

Lumbreras, que inició sus primeros pasos en asociaciones culturales de la ciudad y en el grupo del instituto El Brocense, y que acumula una intensa carrera, interpreta desde hace dos años al leñador de una isla a la que llega la Reina Esmeralda y sus dos hijas y que creen desierta de humanos y, sobre todo de hombres. «Es una obra muy sencilla, es una función muy colorista, una comedia blanca que habla sobre cómo nos relacionamos los hombres con las mujeres y cómo son las relaciones entre los padres y los hijos, se habla del choque generacional y del choque de género», explica este actor. «Es algo que no pasa de moda. Los malentendidos de las relaciones humanas, las cosas divertidas, las situaciones incómodas y el amor están en 'La Ternura', que también da importancia a «aprender a quererse bien y dejar buenas cosas en la vida», abunda este actor.

A pesar de ser una obra contemporánea, tiene ambientación clásica. «'Teatro de la Ciudad' es un proyecto que iniciaron hace cuatro años Alfredo Sanzol, Andrés Lima y Miguel del Arco y la idea era hacer teatro y meditarlo desde dentro». Esta iniciativa arrancó con «la base, lo fundacional, tragedias» y se interpretaron 'Medea' y 'Edipo Rey'. Luego pasaron a investigar la comedia isabelina, shakespeariana. Andrés Lima puso sobre las tablas 'Sueño', basada en 'El sueño de una noche de verano'. Alfredo Sanzol se inventó una historia a la manera de Shakesepare, 'La Ternura'.

Desde su estreno en el teatro de La Abadía en Madrid hace dos años no han parado de trabajar de un lado a otro. Actualmente y hasta el mes de junio continúan en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Les han podido ver en toda España, aunque Extremadura es una de las plazas que aún no han pisado. Hubo una oportunidad para actuar en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres el pasado año, pero no se pudo concretar por cuestión de agenda.

Lumbreras considera que, pese al bombardeo de plataformas digitales que nos ofrecen títulos para todos los gustos sin necesidad de movernos del sofá el teatro sigue atrapando por ser algo «sin trampa ni cartón, estás viendo a gente que nunca lo hace exactamente igual, es un salto sin red y se valora». El ritual de llegar a un sitio y a una hora concreta y ver algo irrepetible sigue gustando, considera este actor vocacional y formado en la RESAD de la capital de España.

Él cree que Madrid no es un buen termómetro para medir la salud del teatro, porque hay mucho y «hay público suficiente». Lamenta en cambio que en Cáceres no haya variedad en la oferta teatral. «Las instituciones como el Centro Dramático Nacional deberían hacer algo, ponerse de acuerdo para que las obras pudieran viajar, es muy difícil abarcar todo el país, pero que la gente no se tenga que desplazar a Madrid». Lumbreras cree que los presupuestos dedicados a Cultura deberían ser generosos para garantizar calidad en todas partes.