Un cacereño logra en el Supremo que devuelvan dinero a jubilados de Banca

Gracias a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, Hacienda está empezando a devolver a jubilados de la banca aportaciones que hicieron a la Mutualidad Laboral ... de la Banca con anterioridad al 31 de diciembre de 1978, la fecha en la que Mutualidad se disolvió al integrarse en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para obtener la devolución es necesario que el contribuyente presente una solicitud de rectificación ante la AEAT.

La sentencia del Supremo que crea jurisprudencia, es sobre una reclamación realizada por el cacereño Rafael Borrella, siendo su abogada la colegiada en Cáceres María Ángeles Moresco Rebollo. Es la primera de toda España.

«Todo empezó hace cuatro años –indica la abogada al Diario HOY–. Cuando en junio de 2019, Rafael Borrella viene al despacho y me dice que quiere reclamar frente a la Agencia Tributaria, porque quiere que le devuelvan unas cantidades de su pensión de jubilación, por las aportaciones que estuvo haciendo a la Mutualidad Laboral de la Banca en el periodo comprendido entre 1967 y 1978. Lo primero que pensé, es lo difícil que salga bien una reclamación ante la Agencia Tributaria, ya que hay muchas posibilidades de que no vaya a ningún sitio, porque hay que pelear... mucho no, muchísimo. Él estaba muy convencido, me puse a estudiar el asunto a fondo y vimos que había posibilidades de llegar al objetivo».

Comprobó que una disposición de la Ley del IRPF de 2006 evitaba la doble imposición, es decir, evitaba que a la hora de percibir pensiones de jubilación derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social, tributen rentas que ya tributaron en su día, y permite reducir la integración de la prestación por jubilación en la declaración del IRPF como rendimiento de trabajo.

Reclamaron ante la Agencia Tributaria y se desestimó su solicitud. Luego reclamaron en el Tearex (Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura) y también se la desestimaron. Decidieron ir a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y aquí ya le dieron la razón. El abogado del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, y el alto tribunal volvió a darles la razón.

«A un cliente le han pagado más de 17.000 euros»

«Desde que se publicó la sentencia del Supremo he tenido una avalancha de clientes requiriendo mis servicios –afirma Ángeles Moresco–. Me han llamado hasta de Barcelona. Las cantidades que logran recuperar van desde los 1.500 euros hasta más de 15.000 euros. Tengo un cliente al que le han pagado algo más de 17.000 euros porque estuvo trabajando desde 1955».

Señala que los clientes de más de 80 años son los que más dinero recuperan. «También tengo casos de herederos, que pueden pedirlo si el fallecimiento ha ocurrido después del 2019, porque yo lo que pido son rectificaciones del IRPF. Yo le digo a Hacienda que he estado haciendo unas declaraciones de renta, que he declarado una pensión, pero que en esa pensión la totalidad no está bien calculada, que me tienen que devolver de ahí una parte, y claro a Hacienda tú no le puedes reclamar más allá de cuatro años. Si el fallecimiento ha sido en el 2021, yo puedo reclamar de los años 18, 19 y 20 y si estuvo trabajando desde el 58, estamos hablando de 4.000 o 5.000 euros como mínimo».