El cacereño Jesús Polo representará a Extremadura en Míster Gay España

Sábado, 21 de mayo 2022

Tiene 26 años, es de Albalá y se llama Jesús Polo. Este cacereño representará a Extremadura en la final de Míster Gay España, que se celebrará el próximo 8 de julio en la plaza de España de Madrid. Se trata del certamen de belleza gay más destacado del país y uno de los platos fuertes de las Fiestas del Orgullo.

El joven está graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura. Cuando acabó la carrera se trasladó a Barcelona, donde ha vivido cuatro años. Hace unos meses, regresó a Cáceres.

Le gustaría ser elegido Míster Gay España 2022 para «poder visibilizar e intentar eliminar prejuicios sobre el colectivo LGTBI+ en zonas rurales». De hecho, su objetivo social será #Orgulloenmipueblo, tal y como indica en la web del certamen.

«Gran parte de mi infancia y adolescencia tuvo lugar en zonas rurales. Durante mi adolescencia, empecé a sentir cosas nuevas y hacerme muchas preguntas. Me sentía diferente pero no sabía el motivo, tampoco había nadie a mi alrededor al que poderle hacer preguntas, ya que no conocía a nadie del colectivo en mi círculo más cercano», cuenta el joven.

«Gracias a que me encantaba viajar, me di cuenta de quién era y que me pasaba. Yo tuve la suerte de poder salir del armario bastante joven, pero hay mucha gente, sobre todo en zonas rurales, que ya sea porque no lo saben o por miedo al rechazo, tardan mucho en salir», añade.

Otro de los motivos que le ha impulsado a presentarse al certamen es vivir la experiencia de representar a la comunidad autónoma, «lo que me permite estar completamente orgulloso tanto de mí mismo como de Extremadura». Además, el joven añade que otra razón «es haberme aceptado completamente como soy y quererme tal cual», reconociendo que hubo tiempo en que no sabía lo que le ocurría.

Entre sus aficiones destaca la lectura, los viajes y el deporte. «Soy un lector empedernido, no me gusta irme a dormir sin haber leído un poco. Me encanta viajar y gracias a conocer otros lugares y personas he crecido mucho personalmente. Otra de mis aficiones es hacer deporte, me encanta practicarlo y últimamente me estoy aficionando mucho al CrossFit». Además, salir con sus amigos. «Sin lugar a dudas ellos son mi mayor afición».