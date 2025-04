Condenado un cacereño a dos años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 13 años

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un vecino de un pueblo de Cáceres, de 59 años de edad, a dos años de prisión, ... hacer un curso de reeducación sexual e indemnizar con 10.000 euros a la menor de la que abusó sexualmente.

Su abogado defensor y el ministerio fiscal llegaron a un acuerdo este martes en el juicio, al que acudió el procesado esposado, custodiado por dos policías, ya que se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el pasado 8 de noviembre de 2021. Al no tener antecedentes penales y no ser la condena superior a dos años de prisión el acusado quedará en libertad, no pudiendo acercarse a la víctima ni contactar con ella.

El condenado trabajaba para los padres de la niña, en la que finca en la que vivía la familia, por lo que tenía trato con la menor a la que llegó a acosar y molestar con tocamientos obscenos cuando tenía 13 años. La menor contó llorando lo que le ocurría en el instituto al que iba y el ahora condenado fue denunciado.

Cuatro juicios de abusos sexuales

Este ha sido uno de los cuatro juicios por abusos sexuales señalados para este mes de mayo en la Audiencia de Cáceres. El pasado día 18 fue juzgado un joven de 25 acusado de tener relaciones sexuales completas con una niña de 12 años, para el que piden 10 años de cárcel. El juicio se ha aplazado hasta el 21 de junio, al estar pendiente hacer una prueba de madurez a la menor.

También el 19 de mayo comenzó un juicio, aplazado también para el mes de junio, en el que se acusa a un vecino de un pueblo de Cáceres de violar a su cuñada que tiene una discapacidad. Ella empezó a vivir con su hermana y su cuñado en 2011 al morir su madre. Su familiar abusó supuestamente de ella durante ocho años. En 2020 pasó a ser atendida por otra hermana, a la que la presunta víctima contó lo que le había ocurrido.

El 31 de mayo será juzgado un hombre de 65 años, acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja. Según la Fiscalía abusó de ella desde los 7 a los 12 años. La acusación pública tiene previsto solicitar para él 12 años de prisión. El acusado asegura que es inocente, pidiendo su abogada la absolución.