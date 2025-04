El cacereño barrio de San Blas reivindica el espíritu libre y el legado inconformista de 'El Bola'

El nombre de Juan Manuel Domínguez Sierra, 'El Bola', es eterno en la barriada de San Blas. No es una licencia ni una metáfora, ... el actor y cabaretero cacereño, fallecido el pasado 20 de septiembre, cuenta desde el año 2021 con una calle aquí, desde el ambicioso cambio que el entonces concejal Teófilo Amores planteó para el callejero local. «No era de San Blas, pero le gustaba el barrio, era un sitio por donde él se movía con los amigos y estaba muy contento de que su calle estuviera en lo que él llamaba la 'Chueca chica'», explica el concejal socialista y activista LGTBI David Santos Holguín, que cree que se hubiera merecido «una calle más grande» o «un parque».

La Asociación de Vecinos de San Blas y la Fundación Triángulo organizaron ayer en este punto un homenaje a 'El Bola' para reivindicar su espíritu libre y su carácter inconformista. Según Holguín, que participó en este tributo, este cómico, miembro icónico de la compañía LaBotika fomentó el reverdecimiento social en el Cáceres de los 80. «En los inicios de la democracia esto no era Madrid ni Barcelona y 'El Bola' rompía los esquemas de una ciudad tradicional, de una capital de provincia, supuso esa rebeldía necesaria, el objetivo de este homenaje es realzar su figura de defensor de los derechos LGTBI y también de la cultura, y esa mezcolanza fue toda su carrera vital que nos ha llevado hasta el día de hoy».

En este acto popular se abrieron los micrófonos para que todos los que pasaran por allí, amigos o personas del mundo del espectáculo de la región pudiera pronunciar unas palabras.

Estuvo presente Marce Solís, miembro fundador de LaBotika y una de las personas del círculo íntimo de 'El Bola', al que acompañó hasta en los momentos finales de su vida. Solís destacaba ayer antes del homenaje lo importante que fue Hoyos, en la Sierra de Gata, en la vida de este personaje emblemático. Allí se marchó hace una década, para montar un restaurante. «Y se hizo querer, le conocía todo el mundo». A Solís le cuesta elegir qué trabajos de 'El Bola' han sido más importantes. Destaca uno de los últimos, el espectáculo 'Mi vida en una hora y siete canciones'. «Lo hizo él solo, contó su vida, solo lo representó en Hoyos y en Belleartes».

«Era un catovi sin caspa, una persona culta y que estaba en contacto con lo marginal de la ciudad» Marce Solís LaBotika

«La mezcla entre la lucha por los derechos LGTBI y la cultura marcó toda su trayectoria vital» David Santos Holguín Activista

También supuso un hito en su carrera 'Un día en el Olimpo', que se representó en Mérida. En la adaptación literaria 'El carajo' «puso muchísimo interés, era una obra complicada, de la Edad Media, y se empeñó en hacerla». Remarca lo culto que era 'El Bola'. «Leía muchísimo». Fue muy sonada la parodia de la ex alcaldesa Carmen Heras, 'Me teñiré'. «Después de eso le contrataban para bodas, iba vestido de Carmen Heras con su traje de Chanel, fue un hito».

'El Bola' era «catovi catovi, pero sin caspa', añade Solís. «Le conocía todo Cáceres, a su funeral fue muchísima gente de la noche, en La Madrila fue un personaje muy importante y que ha estado en contacto con lo marginal de la ciudad».

Jorge Rey

'LaBotika' lamenta que ni desde el Ayuntamiento de Cáceres, ni desde la Junta o desde el Gran Teatro se haya hecho mención expresa a la muerte de 'El Bola'.

Proyección

Al terminar el micro abierto se proyectó una entrevista que grabó la Diputación de Cáceres hace dos años. «Vivir en un pueblo para mí ha sido un descanso, gracias a que he llegado a un pueblo donde me han aceptado, donde me quieren, somos pocos, hay gays, lesbianas, heterosexuales, solteros, casados, divorciados...», explicaba 'El Bola' en esa pieza audiovisual, que es, sin duda, una especie de testamento.

«Yo he sido feliz, he tenido el cariño de mi familia, el cariño de mis amigos, el respeto de muchísima gente y me he dado cuenta de lo importante que es haber sido referente para otras personas, con eso ya me puedo ir para el otro barrio que me puedo ir muy contento», detallaba sonriente, con un jersey azul en lo que sonaba a despedida.