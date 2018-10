La 'cacereña' Ana Mariscal, Severiano Población y la igualdad de sexos

Me extrañó algo la propuesta del compañero Manuel Caridad; pero más le extrañó al fotógrafo Guinea.

Cuando estaba frente al ordenador se me acercó Caridad y dijo:

–Oye, juntaletras, ahora que es vital potenciar a la mujer; que hay gente que vemos necesario dar más papeles de protagonistas a las actrices y exigimos que se comercialice y premie más a las películas hechas por directoras, ¿por qué no escribes sobre la primera directora de cine en España tras la Guerra Civil, sobre Ana Mariscal, que se sentía cacereña y la primera película que dirigió rezuma cacereñismo por los cuatro costados?

La propuesta la escuchó con la boca abierta Guinea, que estaba en la mesa de al lado, y cuando se fue Caridad comentó:

–Pero bueno, pero si éste no podía tragar a las feministas radicales, a las que llamaba feminazis; ni podía escuchar hablar de discriminación positiva; y el movimiento #MeToo le parecía la vuelta al puritanismo más rancio. Éste trama algo. Igual se siente arrinconado y ahora es más feminista que nadie.

Me encogí de hombros y empecé a hacer averiguaciones sobre la relación de Ana Mariscal con Cáceres, y la verdad es que fue muy estrecha e interesante.

Ana Mariscal, de la que se decía que era «la estrella más inteligente del cine español», nació en Madrid en 1923 en una familia acomodada. Entró en el mundo del cine por casualidad en 1940, cuando tenía 18 años. Era estudiante de Ciencias Exactas y acompañó a su hermano mayor, al actor Luis Arroyo (1915-1956), al rodaje de 'El último húsar'. El director, Luis Marquina, se fijó en ella y decidió darle el segundo papel femenino de la película. Dos años después se haría famosa al protagonizar la película 'Raza', realizada por Sáenz de Heredia con guion del general Franco. De todas las películas en las que participó, 55, siempre dijo que la que más le gustó hacer fue 'Un hombre va por el camino', en 1949, porque en ella conoció a su marido, al cacereño Valentín Javier García Fernández. Valentín, que nació en Cáceres el 31 de enero de 1921, era hijo del fotógrafo Javier García Téllez, que fue concejal del Ayuntamiento de Cáceres. Se marchó a vivir a Madrid en 1942, en donde se encontraba el periodista cacereño Leocadio Mejías, que le ayudó a empezar a trabajar en la foto fija de películas.

En 1949 Ana y Valentín se hicieron novios, y en el mes de agosto de 1950, el cacereño trajo a su futura mujer a su ciudad para presentarla a su familia. Así lo publicó el Diario HOY el 16 de agosto de 1950 con este titular: «Ana Mariscal, la magnífica estrella de nuestro cine, será pronto extremeña por afinidad». En el texto se decía que se querían casar en el Monasterio de Guadalupe; pero no fue allí donde se casaron sino en la ermita de la Virgen de la Soledad de Casarrubios del Monte (Toledo), como publicó ABC el 16 de mayo de 1954.

Antes, en 1953, Ana Mariscal se atrevió a convertirse en directora de cine, animada por Valentín Javier. Fue la primera directora del cine español después de la Guerra Civil. La primera directora de cine en España fue la catalana Elena Jordi (1882-1945) al hacer en 1918 'Thais'. Le siguió la valenciana Helena Cortesina (1904-1984), que en 1922 dirigió 'Flor de España o la leyenda de un torero'. La primera directora española de cine sonoro fue la barcelonesa Rosario Pi (1899-1967), al rodar en 1935 'El gato montés'.

Ana Mariscal y Valentín fundaron en 1952 la productora Bosco Films, y su primera película fue 'Segundo López, aventurero urbano', basada en la novela homónima del ya citado Leocadio Mejías, el periodista cacereño amigo de Valentín. Para el personaje principal escogieron al contratista de obras de origen leones, afincado en Cáceres, Severiano Población, que como confesó en una entrevista a HOY en 1975, sólo había visto tres películas: 'El negro que tenía el alma blanca', 'Sor Angélica' y 'Currito de la Cruz'. Dijo que le pagaron bien (82.000 pesetas) y le ofrecieron hacer una película en Brasil con Aurora Bautista; pero dejó el cine, «yo era un hombre casado, con cinco hijos y no podía exponerme». Uno de esos hijos era el popular constructor Antonio Población, que falleció el pasado 12 de octubre.

La primera película de Ana Mariscal es una obra brillante, que no es fácil de calificar al tener, según los críticos, algo de neorrealismo, de fábula, de esperpento valleinclanesco, de Quijote y hasta de Charlot. Narra las peripecias de un cacereño de 47 años, que al morir su madre vende la frutería familiar y con 3.000 duros de entonces va a buscarse la vida en Madrid. Allí con su 'secretario' el golfillo 'El Chirri' se gasta el dinero y vive aventuras curiosas, entre ellas ayudar a una joven enferma de tisis que interpreta Ana Mariscal. En la película, cuya fotografía es de Valentin Javier, salen algunos planos de Cáceres.

Aunque estaban afincados en Madrid, Ana y Valentín venían bastante a Cáceres. No solían faltar en Semana Santa y en la bajada de La Virgen de la Montaña, a la que los dos tenían mucha devoción. En una entrevista publicada en el Diario HOY el 3 de octubre de 1973, que firmaba Juan Moreno Doncel, Ana Mariscal confesaba que se sentía muy cacereña, «me siento muy unida a esta bella ciudad extremeña, hasta el punto que nuestro hijo, cuando fue a nacer, yo tuve una especial ilusión porque naciera aquí. Creo que acerté porque él está muy orgulloso de ser 'extremeñino', le gusta mucho su tierra. Esto a mí me llena de felicidad porque creo que los extremeños tienen una condición insuperable: la nobleza; me parece fundamental en la vida».

Su único hijo, David, se despidió ella en 1995, al morir cuando tenía 71 años, y en el año 2012 de su padre, que nos dejó con 91 años. En la entrevista de 1973, Ana Mariscal aseguraba que nada tiene final, «todo se transforma, todo continúa. – decía – Todo existe permanente y eternamente. Nos volveremos a encontrar en algún otro sitio, aquí o en cualquier otro lugar, aunque no sea de este mundo. Entonces nos conoceremos mejor todos los seres humanos. Esa es mi ilusión. Sé que así será».

La otra noche, tomando cervezas, Guinea nos dio una impresionante perorata feminista en la terraza de Las Claras. Nos habló del empoderamiento de la mujer, de la arquitectura machista de Cáceres y que incluso teníamos que cambiar el lenguaje, «no podemos decir 'coñazo' para indicar que algo es insoportable, porque es denigrar el órgano sexual femenino», decía. Guinea le escuchaba con los ojos como platos. A medida que aumentó la ingesta de cervezas, Caridad se hacía más vehemente, llegando a levantarse de su banqueta de madera:

–¡La mujer es igual al hombre en todo, exactamente en todo! ¡No hay diferencias! ¡Ninguna!

–Pero… – intentó meter baza Guinea.

–¡Ni peros, ni leches en vinagre! Exactamente iguales...¡y punto!

–Vamos a ver... – logró por fin hablar el fotógrafo –. Me quieres decir que cuando tú esta noche te vayas a la cama, ¿te da igual encontrarte en ella a una mujer o a un hombre?

Caridad, que además de tener fama de buen bebedor también la tiene de mujeriego, se sentó en el taburete y medio abatido, cariacontecido, dijo una frase que se ha hecho famosa en la Redacción:

–Bueno: Hombres y mujeres somos iguales, en todo, ¡en todo!… menos en la cama.