Una extremeña diseña los vaqueros que arrasan entre las adolescentes

Detrás de 'One Dilemma', la firma de vaqueros de moda entre las adolescentes, no hay ningún gran emporio textil. Es el proyecto de tres jóvenes ... universitarias de 21 años que están a punto de despedir el año con una facturación que supera el millón de euros y más de 15.000 pantalones vendidos. De su marca y de su éxito fulgurante se ha hecho eco tanto la prensa generalista como la especializada.

Una de las creadoras de la marca es cacereña. Se trata de Paula Corchado, originaria de Malpartida de Plasencia. «Soy chinata», señala con orgullo. En la actualidad, su familia reside en la capital cacereña. Ella está en Madrid, hasta donde se marchó para estudiar en la delegación de la Universidad de Mondragón el grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), que tiene la particularidad de potenciar la capacidad creativa de sus alumnos y llevar a la práctica su perfil de emprendedores.

Ampliar Paula, en el centro de la imagen, junto a sus dos socias. ONE DILEMMA

Aquí conoció a Loreto, de Granada, y Martina, de Madrid. Entre las tres lanzaron 'One Dilemma'. «El proyecto nace porque en mi carrera para pasar de curso tienes que emprender. En lugar de aprobar exámenes tienes que hacer proyectos reales y tienes que sacar una empresa adelante», describe por teléfono durante una pausa de su ajetreada mañana.

Además de diseñadora de éxito, es estudiante. En estos momentos está en cuarto. 'One Dilemma' comenzó a coger forma durante el curso pasado. «Estuvimos todo tercero trabajando en la marca. Nos fuimos de erasmus y despegó. Y ahora ya está como una empresa ajena a la universidad, pero nació por la carrera», resume la cacereña.

Al principio no hacían vaqueros. Comenzaron customizando faldas 'vintage' a mano. «El nombre surgió del dilema que suponía escoger una de ellas y que ahora se traslada a los pantalones», describe. 'One Dilemma' funciona como marca estable desde diciembre del año pasado.

Uno de los modelos de la firma. ONE DILEMMA

Sus fundadoras apuntan que los vaqueros, que se caracterizan por llevar sus icónicas estrellas en los dos bolsillos traseros del pantalón y tachuelas en la cintura, están inspirados en los años 2000. Una de las claves del éxito –las colecciones se agotan al momento– es que los productos son «súper exclusivos» y «súper limitados».

«Antes producíamos los pantalones nosotras y no podíamos producir más de cien a la semana». Estas unidades contadas hacían que los vaqueros resultaran más atractivos a sus potenciales clientas, ya que la posibilidad de que se agotaran era mayor. «Ese ha sido nuestro modelo de negocio. Ahora hemos escalado el proyecto y estamos haciendo, en lugar de cien unidades a la semana, 1.000, 2.000 ó 3.000, dependiendo del caso». Los vaqueros se fabrican en Portugal. La exclusividad y el marketing, cuentan, son sus principales bazas, además de una imagen de marca potente.

«En redes nos mostramos súper cercanas y tenemos un producto súper ganador que llama la atención», subraya Paula.

Todas las ventas se realizan a través de su página web. No tienen tienda física. Y las redes sociales han sido una pieza clave para difundir sus modelos, principalmente a través de Instagram y Tik Tok. Actualmente, todos los modelos que aparecen en el portal, pertenecientes a la colección 'Not your mum's old jeans' (No son los viejos jeans de tu madre, en castellano), están agotados. Los más baratos cuestan 73,99 euros. Todos los domingos hay reposiciones, a las 21.00 horas.