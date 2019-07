Cabuvy, el de los mil y un chistes El humorista haciendo de Bruce Lee, el personaje que aparece en su camiseta. :: Lorenzo cordero Esta noche celebra en El Corral de las Cigüeñas que los 20 años que lleva en los escenarios... «no son nada» SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 4 julio 2019, 08:00

«Aniversario porque 20 años no son nada», así se titula el espectáculo que a las nueve de esta noche ofrecerá el humorista Cabuvy en El Corral de las Cigüeñas, el local en el que ofreció su primera actuación el 21 de junio de 1999. La entrada es gratuita.

Cuando empezó era camarero en el café 'La Habana', en la zona de Pizarro, y ahora es camarero en la cafetería del Hospital San Pedro de Alcántara. Cuando empezó era un joven que se había criado en Llopis Ivorra, y ahora vive en Mejostilla (bueno, él dice 'Lejostilla'). Sigue teniendo la misma gracia y el mismo buen hacer, y siempre en su Cáceres. «Soy cacereño a saco -confiesa-. Soy un enamorado de Cáceres, de mi ciudad. Aquí hay una calidad de vida que ya la quisieran otros en España. Aquí se vive de maravilla».

En febrero del año 2000 el veterano humorista Franquete dio la alternativa al joven Cabuvy, los dos vestidos de toreros en un Gran Teatro lleno hasta la bandera. Desde entonces el humorista se ha curtido. Él hace un balance positivo de sus 20 años de humorista. «Cuando empecé no tenía ni idea, partía de cero, ahora ya son muchas tablas, muchos pueblos, muchos escenarios y, poco a poco, se va aprendiendo». Él trabaja en bodas, bautizos y comuniones, la consabida BBC, pero también en eventos de empresas. Por ejemplo, ha actuado en los paradores de Santiago de Compostela, de León y Teruel. Ha presentado a cantantes como Sabina y Estopa, ha hecho cortos, vídeos musicales, radio, teatro y ha actuado en programas de televisión. «Voy a donde me llamen -dice-. El verano pasado me llamaron de Got Talent para actuar. Iba a ir, pero al final no pude porque me tuvieron que operar. Era el año siguiente de ganar el concurso El Tekila, el paisano que dejó el pabellón muy alto, le gustara o no a Risto».

Cuando Franquete dio la alternativa a Cabuvy en el año 2000. / S. Guinea

El nombre que le pusieron al inscribirlo al nacer fue el de Andrés Fernández Cortijo, pero le conocen por Cabuvy por un familiar, según cuenta: «Mi hermano mayor me decía 'orejas' porque es verdad que las tengo. Mi madre le pilló un día y le reprendió, 'no vuelvas a llamar 'orejas' al muchacho', le dijo; y ya no me volvió a llamar 'orejas' ,pero sí Cabuvy, que era el nombre de un camello de una serie de dibujos animados que tenía unas buenas orejas». La serie es Shazzan, que así se llamaba un genio de 'Las mil y una noches' que montaba un camello mágico con alas que se llamaba Kaboobie.

El humorista cacereño es más de contar chistes cortos que de monólogos y, muchas veces, entre chiste y chiste lanza un grito '¡Hu Ja!' que descubre que también viene del mundo de los dibujos animados. «Lo dice Johnny Bravo, un tipo con tupé que grita algo parecido sobre todo cuando ve una mujer. En realidad dice '¡Hi Ja!', pero yo pensaba que decía '¡Hu Ja!' y así se ha quedado».

Cuando se le pregunta cuántos chistes puede contar en una actuación, él afirma que sabe más de mil chistes, pero desconoce cuántos puede contar durante unas dos horas en el escenario. «Nunca los he contado, y mira que tengo ganas de saberlo; pero siempre se me olvida». Igual alguien los cuenta esta noche.