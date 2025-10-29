La búsqueda desesperada de Mayte en Cáceres: «El anillo es lo único que me queda de mi abuela»

La historia de Mayte de la Iglesia González es la del amor a su abuela resumida en un simple gesto y en un objeto de ... apenas dos centímetros; un hilo de acontecimientos con los que muchos pueden sentirse identificados. Es la búsqueda desesperada de una alianza y un anillo, dos joyas que perdió el pasado 21 de octubre y que no ha parado de intentar dar con ellas. «Es los único que me queda de mi abuela fallecida recientemente», dice a HOY emocionada mientras intenta contener las lágrimas.

Esta mujer de 27 años, pacense de nacimiento que vive en Cáceres porque está realizando un internado en el Hospital Clínico Veterinario del campus cacereño, ha 'empapelado' con carteles el centro de la ciudad para dar con estos dos objetos.

«Anillo perdido junto a alianza, en la zona de la parada de bus de Múltiples o alrededores a las 08.45 horas aproximadamente. Es lo único que me queda de mi abuela recientemente fallecida, por lo que tiene un alto valor sentimental y ruego a quien lo haya encontrado me lo devuelva. Ofrezco recompensa», se puede leer en los carteles en los que también ha escrito su número de teléfono móvil: 653 36 13 41.

Ha puesto unos 40 carteles. Casi uno por cada árbol y farola que hay desde su casa, en la calle Diego María Crehuet de Cáceres, hasta la parada de Múltiples, justo el recorrido que hizo el día que perdió las dos joyas.

«Al montarme en el autobús me di cuenta de que ya no tenía el colgante que llevaba en el cuello en el que estaban la alianza y el anillo», recuerda Mayte. «Iba con una amiga y eché a correr para no perder el bus por la zona de Cánovas. Allí creo que perdí los dos anillos de oro. No podía faltar al trabajo y mi amiga se quedó en el autobús buscándolos. También hizo el recorrido andando por el que habíamos caminado para ver si daba con ellos. Incluso fue a mi casa por si estaban allí, pero nada. Lo único que encontró fue la cadena en la parada de Múltiples», explica Mayte.

A partir de ese momento, comenzó una búsqueda desesperada por la ciudad. «A las cinco de la tarde fui a poner la denuncia en la Policía Nacional, luego a la sede de la empresa de los autobuses para preguntar, a objetos perdidos de la Policía Local e hice los carteles. Seguidamente los fui colgando desde el portal de mi casa hasta la parada de autobús. Intenté forrar toda la calle», comenta.

Incluso recorrió varios establecimientos de la ciudad en los que se empeñan piezas de oro. En uno de ellos se comprometieron a llamarle si aparecía alguien con alguna de las piezas extraviadas.

Esa misma noche sonó su teléfono. «Eran las once, estaba bastante desesperada y, después de todo el día buscando, una vecina se puso en contacto conmigo para decirme que había encontrado uno de los anillos. Justo el que hizo mi abuela a partir de unos pendientes de mi madre. Siempre lo llevaba ella y me decía que cuando creciera iba a ser para mí. Tenía mucho significado y perderlo ha sido muy doloroso. Apareció pisado, pero ahora me falta la alianza, de la que no hay ni rastro».

Explica que no tiene mucho valor económico pero sí sentimental. «Es un anillo sencillo y muy fino, es su alianza de matrimonio de mis abuelos. Junto al otro anillo es lo que me quedaba de mi abuela Teresa, que murió el 14 de octubre».

Dice que fue un fallecimiento inesperado, pues aunque le habían detectado una enfermedad hace varios meses, estaba en tratamiento y se encontraba bien.

«Se fue a dormir y no despertó», dice emocionada mientras relata que estaba muy unida a ella. «Me ha criado. Es mi segunda madre. No era la típica abuela mayor. Siempre estaba con nosotros, nos llevaba al campo, era bastante activa y he vivido todo con ella. Perder ese anillo justo una semana después de su fallecimiento ha sido bastante duro, un palo gordo tanto para mí como para mi familia. En esos momentos necesitaba algo de ella, aunque fuera los primeros días para sentirla cerca», cuenta Mayte con la esperanza de que su llamamiento tenga efecto.