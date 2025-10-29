HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?


Mayte de la Iglesia en la zona de Cánovas, en Cáceres, donde cree que ha perdido el anillo de su abuela. Abajo el cartel que ha puesto en varios puntos de la ciudad. Jorge Rey

La búsqueda desesperada de Mayte en Cáceres: «El anillo es lo único que me queda de mi abuela»

La joven de 27 años ha perdido una alianza y ha 'empapelado' el centro de la ciudad con carteles anunciando que ofrece recompensa

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:57

Comenta

La historia de Mayte de la Iglesia González es la del amor a su abuela resumida en un simple gesto y en un objeto de ... apenas dos centímetros; un hilo de acontecimientos con los que muchos pueden sentirse identificados. Es la búsqueda desesperada de una alianza y un anillo, dos joyas que perdió el pasado 21 de octubre y que no ha parado de intentar dar con ellas. «Es los único que me queda de mi abuela fallecida recientemente», dice a HOY emocionada mientras intenta contener las lágrimas.

