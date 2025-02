Se buscan bellotas dulces y un enigma en el mágico Valle del Ambroz

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 12 de diciembre 2021, 07:57 Comenta Compartir

Ana está mosqueada con su pareja, el fotógrafo Guinea... y con razón. «Es que desaparece los fines de semana, y no sé qué es lo que hace –me dijo hace poco–. Me asegura que tiene que hacer una fotografía en un pueblo, que se la ha encargado un redactor, coge la mochila del equipo fotográfico y no aparece en todo el día. ¿No sabrás qué hace, Sergio? ¿No me estará poniendo los cuernos con alguna de esas modelos de tres al cuarto?». «No sé nada, la verdad. No tengo ni idea», le contesté con toda sinceridad.

Ana se mosqueó más cuando organizamos el pasar un día en el Otoño Mágico del Valle del Ambroz. Fuimos en dos coches a Casas del Monte aunque podíamos haber ido en uno; Guinea dijo que se llevaba el suyo porque igual tenía que dejarnos para trabajar, que estaba de guardia. Nada más llegar al pueblo, cuando estábamos tomando un café, Guinea empezó a hablar con el teléfono móvil, «¿Hace falta entonces la foto para hoy?...Pues me chafas una excursión –hablaba haciendo gestos de resignación a su pareja que estaba seria– Bueno, si no hay más remedio, cuanto antes vaya antes termino». Se metió el móvil en un bolsillo y le dijo a Ana, tras darle un beso protocolario en la boca, «bueno, cariño, me tengo que ir a Villabuenas de Gata, luego vengo. ¡Hasta luego a todos!». Cogió la mochila y se fue. Ana se nos acercó a ManuelCaridad y a mí y dijo: «Este piensa que soy tonta. No hablaba con nadie. Me la está pegando con otra». Nosotros callamos.

Tras el café participamos en un paseo con Álvaro Tejerina, coordinador en Extremadura de ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono). Nos enseñó plantas humildes, que crecían en muros o imbornales, y eran sabrosas para comer en ensalada, o tenían cinco veces más poder curativo que el aloe vera. Nos dio a probar un trozo de bellota que era dulce, muy sabrosa. «La bellota es un superalimento y hay encinas que las dan muy dulces –nos dijo–. La Junta de Extremadura tiene el proyecto de descubrir las encinas que dan estas bellotas, para poder explotarlas. Se puede hacer muchas cosas con ellas; yo hago turrón y está muy bueno».

Caridad nos dijo que hace dos años publicamos un reportaje, sobre la búsqueda de la Universidad de Extremadura de estas bellotas, con las que se pueden hacer desde pan, dulces, horchata, sustituto de café o licor. Indicó que las bellotas tienen ácidos grasos insaturados, vitaminas, minerales esenciales y taninos beneficiosos como los del vino tinto. «El investigador Francisco Castaño decía en ese reportaje, que hasta los años 70 las personas del campo se alimentaban con bellotas dulces, y que por ejemplo en Valdeobispo (Cáceres) había una encina a la que llamaban 'La señorita', que daba unas bellotas tan ricas que los paisanos se las daban a la mujer del señorito de turno». Tejerina pidió que si alguien sabe de alguna encina de frutos muy dulces le escriban un correo a alvaro.tejerina@juntaex.es o llamen al teléfono 618 705 305.

Después de la didáctica charla nos separamos del grupo para ir subiendo por la piscina natural, hasta una zona de castaños gigantes. El que es el más grande es el llamado de Corbiche, de unos 700 años y un tronco de 13 metros de perímetro. Está hueco y se cuenta que algunos vecinos de Casas del Monte salvaron la vida al esconderse en su interior, cuando escaparon de las tropas napoleónicas que quemaron su pueblo. Me sorprendió que Ana, con sus ojos de pintora, no hiciera, como otras veces, alabando a los tonos otoñales del hermoso Valle del Ambroz. Estaba callada, meditabunda.

De vuelta a Casas del Monte escuchamos con agrado un recital de Matías Simón Villares, el jardinero poeta de Cáceres. Natural de Segura de Toro, él canta como nadie las penas y el abandono del Valle del Ambroz.

Cogimos el coche y fuimos a ver uno de los mayores alcornoques del mundo, que se encuentra en Aldeanueva del Camino. Es el alcornoque La Fresneda que está a dos kilómetros, en la carretera comarcal CC-138 en dirección a Valdelamatanza (Salamanca). El gigante verde está al borde de la carretera. Bajamos a admirar el árbol que tiene más de 400 años, 20 metros de altura y 6,8 metros de perímetro de tronco.

Al volver a Aldeanueva del Camino, recorrimos las calles de este pueblo que es parada de peregrinos que van a Santiago de Compostela. En una casa vimos un cartel que a alguno nos hizo gracia. El cartel decía: «SEBENDE ESTE LOCAL de PLANTA BAJA. 132 M2 PERECIO A COMBENIR».

–Vaya par de patadas al diccionario que hay en el anuncio –dije riendo.

–Pues a mí no me hace gracia. –Lamentó Caridad– Me da pena. Esto demuestra que aún queda mucho por hacer.

Habíamos reservado para comer en Casa Sebas, para tomar unos sabrosos platos del menú del día a 10 euros; y fue cuando ya estábamos en los postres, el momento en el que apareció sudoroso Guinea. «¡Qué mañana! –dijo dando otro beso sin vida a la callada Ana.– Voy al servicio, como algo y nos volvemos, que estoy deshecho».

Cuando volvió se quedó con la boca abierta al ver que Ana había abierto la mochila y puesto en el suelo lo que había dentro: una pala pico plegable manchada de tierra y un detector de metales portátil. No había ni una máquina de fotos.

–¿Qué has estado haciendo? – Le preguntó Ana.

–Nada malo; pero no te lo puedo decir.

–Pues si no me lo puedes decir... lo nuestro se ha acabado.

Y así terminó la excursión al Otoño Mágico del Valle del Ambroz, con la penosa ruptura de una pareja de amigos.

