Se busca a Curro, el pavo real de la Ciudad Monumental, que huyó con el mal tiempo Curro ya no está en su lugar habitual. :: Cristina Durán «Esperamos que aparezca, pero si no aparece... habrá otro Curro», afirma su dueño, el chef César Ráez SERGIO LORENZO Cáceres Viernes, 26 abril 2019, 08:17

El pavo real más fotografiado de España, el famoso Curro de la Torre de Sande, de la Ciudad Monumental, ha desaparecido. Cientos de personas se preocuparon ayer por dar con su paradero, pero al atardecer aún no había aparecido.

«Se espantó alrededor de las siete de la tarde del miércoles, cuando hacía tanto viento y lluvia en la bajada de la Virgen de la Montaña», afirma el propietario de Curro, el chef César Ráez. «Hubo gente que le ha visto por la zona de Fuete Concejo, pero no ha habido suerte. Quizás está escondido hasta que pase el mal tiempo y con el sol vuelva a aparecer», indica esperanzado Ráez, que recuerda que hace dos años, en Navidad, hizo bastante mal tiempo y también escapó, pero su aventura duró solo unas horas ya que un cliente del Atrio lo encontró y lo recogieron en el hotel.

César Ráez, gerente de los restaurantes Torre de Sande y el Castillo de la Arguijuela, lleva 20 años teniendo pavos reales. Los primeros fueron un macho llamado Torre y una hembra a la que llamaban Sande. Luego tuvieron otros dos machos (uno de ellos totalmente blanco) y una hembra. Desde hace siete años tienen sólo a Curro, que fue un regaló de una novia que quedó muy contenta de su boda en el Castillo.

Ráez señala que con el mal tiempo se alió el hecho de que sea primavera, que es cuando los pavos están más alterados por el celo, «pero Curro ha sido tratado para que no le afecte el celo. Tuvimos otro que se subió a la Concatedral de Santa María y no se bajó hasta que no llevamos a una hembra».

El famoso chef de Cáceres cree que Curro volverá, «tenemos la esperanza de que aparezca, pero si no aparece... habrá otro Curro, aunque será difícil que le guste tanto que le hagan fotos como a él, que parecía que posaba y todo».