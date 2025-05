Los burros 'desahuciados' de la Ribera del Marco de Cáceres

Forman ya parte del paisaje. Quienes pasean habitualmente por el entorno de Fuente Fría y sus alrededores los conocen. Suelen estar en la casa molino ... de los Acedo, el centro de operaciones de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, la finca en la que se siguen plantando hortalizas al estilo tradicional, y en la que 'Fermina' y Rogelio', dos burros de corte andaluz aunque el segundo tiene mezclas, precisa Pedro Moreno Rey, tienen su casa, O la han tenido hasta ahora, más bien, tal y como advierte el presidente de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco en alusión al proyecto urbanístico que viene, San Francisco 06.

Con el mismo, el aprovechamiento de la zona se traslada a la barriada del Espíritu Santo con una promoción de más de 400 viviendas. En el terreno de la Ribera que hoy ocupan huertas, construcciones derruidas y otras tradicionales, algunas habitadas, se levantará un gran parque. Hay familias afectadas, como las que han venido explotando algunas parcelas. O vecinos como Pachi Cañamero, que tendrá que irse de su casa. En las últimas semanas negociaba con la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) una mejora de las condiciones que le ofrecen.

Pero esos afectados no son los únicos. También están las ovejas de Vicente, ejemplo de pastor urbano. Su rebaño recorre la Ribera del Marco, aunque cuando el proyecto previsto se ponga en marcha deberá buscar alternativa. Lo mismo le ocurre a los burros de Pedro Moreno Rey. La casa molino de los Acedo va camino de la piqueta, pese a las llamadas a la defensa de ese patrimonio cultural que se han venido haciendo por la Asociación de Amigos del Marco. Hasta ahora no han tenido éxito.

El proyecto urbanístico San Francisco 06 supondrá el derribo de 32 edificaciones, entre ellas la que acoge a los asnos

«Estos burros están con nosotros desde los tiempos de Mariano Acedo. La madre de 'Fermina' ya murió y la propia 'Fermina' nació aquí, en la Ribera. Tendrá unos 20 años. 'Rogelio' es más joven», cuenta Pedro Moreno, preocupado por el futuro de los dos animales, hasta el punto de que no para de cuestionar qué será de ellos en el momento en que la actuación urbanística comience.

En Amigos de la Ribera ya han recibido la llamada de un bufete de abogados en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) para que abandonen la finca en la que realizan su labor medioambiental. «Nos sentimos amenazados. Les he dicho que me lo den por escrito. Nos responden que no tienen nada más que hablar con nosotros, que la harían con nuestro abogado», relatan con pesar.

Mariano Acedo, rememora el portavoz de Amigos de la Ribera, vino de Madrid en los 80. «Él utilizaba los burros para ir al mercado y le ayudaban a llevar los productos, como ayudaron a su padre y a su abuelo. Es historia viva de la Ribera. La madre de 'Fermina' llevaría 40 años aquí», insiste.

Ampliar Pedro Moreno Rey, presidente de Amigos de la Ribera, con los burros. y la ciudad monumental detrás. J. REY

Pedro Moreno, con una gorra amarilla que le protege del sol a media mañana de julio, tira de los dos asnos por el Alto de Fuente Fría. Los animales se mueven con parsimonia y ojos tristes. Lucen un gris blanquecino lustroso. «'Fermina' es una burra andaluza típica de esta zona. 'Rogelio' tiene mezclas del burro andaluz y otras razas», resume Pedro Moreno antes de lanzar su última idea para evitar lo que tiene pinta de un 'desahucio' cuando los animales deban irse.

Integrar

«Planteamos que se levante un 'santuario de burros' hacia la parte antigua de la ciudad como recurso turístico. Pedimos que se incluya en el plan director de la Ribera del Marco y se ejecute. Son parte de la herencia de la Ribera. Mariano los compró a hortelanos de la Ribera. Si el Ayuntamiento los quiere, los donamos». Lo que la asociación propone, continúa, es «que el nuevo parque conviva con las huertas, que las huertas se integren a esa nueva zona verde. Los burros son parte de la historia y de la esencia de la Ribera. No queremos una zona verde que rompa con el entorno de forma radical y nos haga olvidar el pasado».

Para Amigos del Marco, «se pone en peligro la propia historia de Cáceres. Los burros representan mucho para la Ribera. Cuando no había coches eran ellos los que llevaban las hortalizas al mercado. Han permitido arar hasta hace bien poco y son el mejor aliado contra los incendios forestales, ellos y las ovejas», se despide. Eso sí, con pocas esperanzas de evitar un desahucio que parece próximo.