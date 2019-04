El buen tiempo anima la actividad en la Feria del Libro de Cáceres La Feria del Libro está abierta hoy domingo de 12 a 14,30 horas y de 18 a 21 horas. :: ARMANDO MÉNDEZ La cita cuenta esta jornada con cuatro presentaciones, entre ellas la de la primera novela de José Ramón Alonso de la Torre CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 28 abril 2019, 08:23

Los libreros saben que toda Feria del Libro se enfrenta siempre a las inclemencias del tiempo, a la variabilidad de una primavera que puede regalarnos semanas como la que hoy termina, en donde hemos pasado del invierno al verano casi sin darnos cuenta. La cita con las letras que arrancó el pasado viernes en el Paseo de Cánovas disfrutó ayer de las bondades meteorológicas, que dejó temperaturas máximas de 22 grados y un cielo despejadísimo.

El paseo y el curioseo por las casetas se prolongó durante toda la jornada, sobre todo en las horas centrales del día. Son días ajetreados para el gremio, que tiene que organizarse para no descuidar sus negocios permanentes. Esta feria incluye este un total de 19 casetas, de las cuales 10 venden libros. Ocho de ellas son librerías de la ciudad. ¿Es un negocio sostenible? Rosa Pérez todavía no lleva un año con su librería 'El mejor sitio del mundo...aquí mismo', que se encuentra en la Plaza Marrón. Ha decidido participar en la Feria del Libro para probar la experiencia. «No sé si éste es un buen negocio o no, a mí me encanta, me apasiona, solo hecho de levantarme por la mañana e ir a mi trabajo me es suficiente», destaca esta librera, que ha llevado a la feria un buen surtido de literatura infantil y japonesa. Aunque la amenaza de la compra por Internet está ahí, ella confía en que su librería sea un sitio al que vayan los que amen los libros como ella.

Nacho Figuero es el dueño de la libería 'Eguiluz', especializada en educación y literatura infantil. «Para esta feria espero que se venda y sobre todo que se vendan buenos libros». Él considera que la especialización es una de las bazas para las este tipo de negocios. «Siempre hay que apostar fuerte por un tema y hay que cuidar mucho a los clientes, establecer una relación de confianza».

Paqui Cantero, de la librería Pintores, lleva cuatro años acudiendo a la Feria del Libro. Reconoce que le encanta el ambiente y que volverá, siempre que cuente con la ayuda de su hija, porque es complicado mantener el negocio abierto y también la caseta, en donde se trabaja incansablemente durante 10 días. Ella cree que lo más destacado del programa es el libro de Carmen Posadas 'La maestra de títeres'. Esta presentación tendrá lugar el 3 de mayo a las 19,45. Lamenta, igual que otros libreros, que ni Luis Landero ni Eugenio Fuentes u otros autores extremeños no presenten sus obras en esta feria.

Ayer tuvieron lugar tres presentaciones, dos de ellas con hilo conductor histórico. Beatriz Maestro dio a conocer 'Descubriendo a la Inquisición' y Alonso Corrales 'San Jorge. Patrón de Cáceres'. Clara Peñalver cerró las presentaciones con 'Las voces de Carol'.

Hoy hay cuatro citas en la caseta de presentaciones. José Ramón Alonso de la Torre dará a conocer a las 12,00 horas 'Expediente Ojos de Orgasmo', acto que contará con la escritora Pilar Galán. A las 13 Antonia Cerrato presentará 'La ciudad de los nombres'. Juan Carlos Arjona mostrará 'El hombre que mató a Dios' a las 18,30 horas y a las 19,45 José Antonio Leal Canales dará a conocer 'El cuaderno de Zineb'.

El diario HOY cuenta con un expositor en donde vende el diario acompañado de un obsequio.

