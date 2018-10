Los bomberos de Cáceres reactivan el conflicto laboral y vuelven a movilizarse Protesta de los bomberos a la entrada del salón de plenos. :: lorenzo cordero Medio centenar de profesionales protestan en el pleno provincial por la sanción a un compañero y piden la dimisión del jefe de servicio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 27 octubre 2018, 08:39

Los bomberos de Cáceres vuelven a las andadas y ponen fin a más de dos años de paz social. Se reactiva el conflicto laboral con varias reivindicaciones sobre la mesa y una chispa que ha hecho prender la mecha de la movilización. El expediente disciplinario y la sanción impuesta a un conductor bombero llevaron ayer a medio centenar de profesionales al pleno de la Diputación. Tomaron los asientos destinados al público con pancartas de protesta en apoyo de su compañero. También piden la dimisión del jefe de servicio, Francisco Hernández Mogollón, «por su incapacidad» para gestionar el Sepei.

«Manolo somos todos», «Mogollón, cese o dimisión» y «Negociación seria ya» fueron algunos de los mensajes que trasladaron en distintos carteles. Lo hicieron tras reunirse a la entrada del Palacio Provincial durante unos minutos y recorrer el edificio hasta llegar al salón de plenos. La propia presidenta les invitó a marcharse una vez que habían conseguido hacerse «la foto» y expresar sus quejas.

«Nos hemos pasado dos años por las buenas y no ha servido para nada. Nos obligan con sus incumplimientos a mostrar nuestro malestar y hacer valer nuestros derechos». Así resumía la situación Javier Gil, del sindicato USO. El pasado día 24 se celebró una reunión con el diputado del Sepei en mesa sectorial de la que salió una propuesta que «consiste únicamente en subir un punto de complemento de destino a a los jefes de salida, 23 euros» y sin subida para los bomberos, lamentan. Denuncian que no aparecen los 300 euros que «tiene que recoger el complemento de peligrosidad». «Con respecto a los 300 euros que reclamamos del año 2016, de marzo, abril y mayo, que no nos pagaron, nos dicen que vayamos al Juzgado», informan en un comunicado interno. Hay desacuerdos sobre turnos, noches, festivos y domingos, así como descansos y el cuadrante de 2019. «De derechos, nada de nada», concluye FEP-USO. Está prevista la celebración de una asamblea de trabajadores el próximo martes. El cuerpo de bomberos lo componen unos 200 profesionales.

Expediente

«Desde el año 87 no se actualizan festivos y nocturnidad. Hablamos de apenas 0,7 euros por hora nocturna. Nos dicen que la nuestra es una jornada especial», critica José Manuel Martínez Manzanal, delegado del sindicato. Era uno de los que ayer defendía al conductor bombero sancionado. «Ese expediente se ha hecho incorrectamente, es extemporáneo. Se tramita casi cinco meses después de los hechos y se ha superado el plazo de nueve que marca la ley para el procedimiento», detalla.

El caso afecta a un delegado sindical que ocupa el puesto de jefe de salida en Plasencia y con varias décadas de experiencia. Se le acusa de «conducta inapropiada e irrespetuosa» al interrumpir el normal desarrollo de un curso de formación y negarse a abandonar el mismo. Incluso tuvo que intervenir la Policía Local.

Sus compañeros creen que el equipo de Gobierno ha pasado factura por la denuncia presentada sobre el uso irregular del parque de Navalmoral de la Mata, al que se permitió entrada a opositores para hacer una práctica de varias horas «de forma privilegiada con respecto a otros».

El afectado por el expediente disciplinario presentó un recuso de reposición en septiembre contra la resolución en la que se le imponen tres sanciones que suman 51 días de suspensión de funciones por dos faltas graves y una leve.