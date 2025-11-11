Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto La familia alertó a las fuerzas de seguridad al no poder contactar con su allegado, de 53 años

Calle en la que se encuentra la vivienda donde los bomberos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.

Cristina Núñez Cáceres Martes, 11 de noviembre 2025, 21:10

Los bomberos del SEPEI actuaron este martes en un piso de la cacereña barriada de la Mejostilla, donde localizaron el cuerpo de un hombre de 53 años que había fallecido solo, al parecer, y según las primeras impresiones, de muerte natural. Los hechos tuvieron lugar en su piso de la calle Pedro Romero de Mendoza. La familia se había puesto en contacto con las fuerzas de seguridad al no poder contactar con su allegado, que se encontraba tendido en el suelo cuando accedieron a su vivienda los bomberos. Según la información a la que ha podido acceder este periódico el fallecimiento se había producido hacía varias horas, probablemente 24 o más.

En el dispositivo participaron, además de los bomberos, la Policía Nacional de Cáceres, la Local y servicios sanitarios que certificaron su muerte. Está previsto que se lleve a cabo la autopsia del cuerpo para determinar las causas EXACTAS de su fallecimiento.

No es la primera vez que los bomberos de Cáceres tienen que intervenir en un hecho de similares características. Este mismo año, el pasado 12 de mayo, se localizó a un hombre de 46 años muerto en su ático de la calle Paneras, en el casco histórico. El amplio dispositivo policial desplegado causó un gran revuelo entre los vecinos de la zona. Desde hacía tres días sus familiares y amigos trataban de contactar con él sin éxito. Su muerte se debió a causas naturales.

En febrero de 2024 hallaron muerto hombre de 77 años en su domicilio del residencial San Francisco. La Policía Nacional fue la encargada de avisar al Sepei al recibir una llamada de los vecinos que alertaron del mal olor que se estaba propagando en el entorno de la vivienda, una zona de casas unifamiliares.

A principios de 2023 se produjo el hallazgo de otra persona que falleció en soledad en la avenida de Alemania. Se trataba de un hombre de 63 años que vivía solo y no tenía relación con sus vecinos. Fue el olor que se detectó en la escalera el que hizo sospechar a los residentes en este portal que podía haberse producido su fallecimiento, por lo que avisaron a la Policía.

El número de personas que mueren sin tener cerca a a sus familiares en sus domicilios se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos, debido a la soledad creciente, provocada por núcleos familiares más dispersos, tal y como constatan bomberos y especialistas.