Medio siglo aprendiendo en el colegio Nazaret de Cáceres

En la actualidad el colegio Nazaret de Cáceres, gestionado por la Cooperativa de Enseñanza 'Arco de la Estrella' constituida en 2005, ocupa unas modernas instalaciones en el barrio de Montesol, adonde se trasladó en 2007. Pero sus orígenes distan de esta emergente zona residencial y se sitúan en unos locales más modestos de La Madrila, en la calle José Luis Cotallo, donde sus profesores «compensaban la escasez de medios con mucha dedicación y esfuerzo», según subraya su actual director y exalumno, Pedro González. «Era un estilo de enseñanza diferente».

Junto al parque del Príncipe abrió sus puertas en el curso 1971/1972 este veterano colegio por iniciativa del párroco de la iglesia de San José, el histórico don Severiano Rosado (fallecido en 2018), dispuesto a escolarizar a los hijos de las familias y matrimonios jóvenes que hace ahora medio siglo establecieron su residencia en los edificios de viviendas que empezaron a levantarse en la popular zona.

Para conmemorar las bodas de oro (que realmente se celebraban el año pasado pero cuyos actos aplazó la pandemia), el centro escolar ha venido realizando durante este curso un programa de actividades culturales que tendrá como colofón un reencuentro entre antiguos profesores y 197 alumnos, junto con el profesorado y los estudiantes actuales, en una gran fiesta prevista en junio en Aralia. Como preludio de este especial evento, la comunidad educativa ya celebró hace unas semanas un homenaje en el que participaron algunos de los profesores que iniciaron el proyecto del Nazaret.

La primera maestra fue, junto a Esperanza Pérez, esposa del exconcejal Teodoro Casado, y algunas monjas procedentes de Madrid que don Severiano trajo de Madrid (ya que en sus comienzos fue un colegio parroquial), 'la señorita Rufi', jubilada ya en el nuevo centro de Montesol hace cuatro años.

«El colegio empezó como jardín de infancia, con niños de 3 a 6 años. Era muy familiar porque estaba en un barrio nuevo donde había muchos niños y tuvo mucho éxito. Fuimos poco a poco y creando nuevas unidades hasta 8º de EGB», relata Rufina Corchado, que vivió la transformación de un centro que se quedaba obsoleto y su cambio a las completas instalaciones de Montesol, donde impartió clases los últimos once años antes de retirarse.

«La diferencia tan enorme son las comodidades, pero en La Madrila aunque no teníamos buenas instalaciones había un profesorado muy bueno y los niños salían muy bien preparados. Las aulas entonces no eran como ahora, teníamos hasta 40 alumnos», evoca esta profesora de 73 años.

Entre aquellos niños que se criaron en La Madrila y jugaron en los terraplenes del barrio con otros de Hernán Cortés y Aguas Vivas, se encuentra Ángel Gil, que residía en el primer piso de uno de los tres bloques en cuyos bajos se instaló el centro en José Luis Cotallo. Entró en el 75 en el antiguo jardín de infancia y el Nazaret fue su colegio hasta que pasó al instituto, al Hernández Pacheco.

A sus 52 años este exalumno no olvida la influencia de maestros como Antonio Gijón o Manoli Cillán, ésta última jubilada recientemente. «Don Antonio fue mi profesor de Historia, era una enciclopedia andante, hizo que me aficionara mucho a la Historia y doña Manoli también me marcó, era muy estricta en el tema de la ortografía», cuenta este licenciado en Derecho y profesional de la banca que siempre se ha considerado de letras por la formación que recibió de estos profesores.

Como la maestra que le dio clases en 1º y 2º de Primaria, 'la señorita Rufi', quien aún le recuerda como alumno, Gil destaca el carácter familiar del centro. «Aunque era un colegio religioso, era muy abierto en formación y participación de los padres», añade. Hoy su hija, adolescente, está escolarizada en las aulas del Nazaret. «Lo elegimos por muchos motivos pero primó mucho el componente sentimental y el hecho de que ella haya coincidido aunque sea poco tiempo con profesores que me dieron clase, resulta muy emotivo», admite.

Creciendo

El farmacéutico Pedro Carretero también estrenó el jardín de infancia, con la madre Ramona como directora y el párroco don Severiano de director. «El colegio iba creciendo según íbamos cumpliendo años los niños. Me acuerdo que el patio era muy pequeño y en el recreo teníamos que salir fuera cuando íbamos siendo más mayores. Luego fueron incorporando locales periféricos como aulas», rememora Carretero, que cursó la EGB en el centro y BUP y COU en el San Antonio antes de matricularse en Farmacia en la Universidad de Salamanca. «Guardo los mejores recuerdos de los últimos años, de doña Paula, Manoli, Antonio Gijón... y también me acuerdo mucho de la 'señorita Rufi'», señala este exalumno de 53 años.

De otra generación de estudiantes sobresalientes es la magistrada Marisa Grande, que accedió a la carrera judicial en 2019. «Al ser un colegio tan pequeñito era muy familiar, nos conocíamos todos y había mucha cercanía. Los profesores muchas veces hacían de padres. Era aprender en familia y jugando, se salía con muy buen nivel porque los profesores eran muy exigentes», recuerda esta jueza, que a sus 29 años ejerce en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Castuera (Badajoz).

El centro ha reconocido además la labor de Domingo Camello Manzano en un emotivo homenaje. Camello ha estado vinculado al Nazaret desde 1980, primero como profesor de Educación Física y después desempeñando funciones administrativas. El colegio le agradeció su «compromiso e implicación» poniendo su nombre a su pabellón deportivo, donde se disputó un partido de fútbol sala contra el Diocesano.

El colegio tiene hoy 730 alumnos escolarizados desde los 4 a los 16 años y cuenta con 45 docentes que «con gran ilusión seguimos trabajando día a día para formar buenos ciudadanos».

