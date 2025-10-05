HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Blues Festival termina este domingo con un concierto en El Corral

Domingo, 5 de octubre 2025

La edición número 14 del Cáceres Blues Festival finaliza hoy domingo después de haber reunido a miles de personas, principalmente en los conciertos nocturnos del viernes y el sábado en el escenario principal de la plaza de Santa María, donde ayer actuaron Chino Swingslide Trío & Totablues, Anna Dukke y Doghouse Sam & His Magnatones.

Hoy el festival se despedirá a las 13.30 en El Corral de las Cigüeñas con el formato acústico de Chino Swingslide & Totablues, un viaje íntimo a las raíces del blues de Chicago con guitarra resonadora y armónica como protagonistas, que pondrá el broche a cuatro días de música en directo que arrancaron el jueves, también en El Corral de las Cigüeñas, con la presentación oficial seguida del concierto de Charlie Wood, cantante, compositor y tecladista nacido en Memphis.

Además de los nueve conciertos principales, también ha habido conferencias y actuaciones didácticas en colegios, entre otras actividades.

