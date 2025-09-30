HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un concierto de Charlie Wood en El Corral de las Cigüeñas inaugurará el jueves el festival. HOY

El Blues Festival regresa esta semana con 9 conciertos

El escenario principal estará en la plaza de San María el viernes y el sábado y también habrá actuaciones en directo en El Corral de las Cigüeñas

C. M.

CÁCERES.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Del 2 al 5 de octubre, Cáceres volverá a convertirse en lugar de referencia del blues con la celebración del XIV Cáceres Blues Festival, que reunirá en escenarios como la plaza de Santa María y El Corral de las Cigüeñas a figuras consagradas y prometedoras del panorama nacional e internacional. Además los nueve conciertos principales, también habrá conferencias y actuaciones didácticas en colegios, entre otras actividades

El festival arrancará el jueves 2 de octubre a las 21.00 horas en El Corral de las Cigüeñas con la presentación oficial seguida del concierto de Charlie Wood, cantante, compositor y tecladista nacido en Memphis, cuya carrera lo llevó a girar con Albert King y a compartir escenario con leyendas como B.B. King o Georgie Fame. Su estilo, que combina jazz, blues y R&B, lo ha convertido en un referente internacional y en un cronista del alma de Beale Street.

La jornada del viernes se vivirá en la plaza de Santa María, donde a las 19.30 comenzará la ambientación Barra & Blues. A las 20.30 subirá al escenario el tejano Jack Burton, forjado en la escena de Austin y con un roots rock impregnado de soul y espíritu sureño. La noche continuará a las 22.20 con Wax & Boogie, que contará con la participación del saxofonista británico Drew Davies en un concierto que recorrerá el auténtico rhythm & blues afroamericano. Como colofón, a las 0.15 actuará Greg Izor, maestro de la armónica y una de las voces más potentes del blues contemporáneo, heredero de la tradición de Nueva Orleans y Austin, que promete una actuación llena de intensidad.

El sábado la música comenzará a las 17.30 en El Corral de las Cigüeñas con Los Eslim Reloaded, trío hispano-estadounidense que mezcla las raíces del otro lado del Atlántico con la energía de la escena española y un directo enérgico y contundente. Más tarde, la plaza de Santa María retomará la programación a las 19.30 con la vuelta de Barra & Blues y continuará a las 20.30 con Chino Swingslide Trío & Totablues, una de las propuestas más internacionales surgidas de Barcelona, donde la slide guitar y la armónica se combinan con un carisma arrollador. A las 22.20 llegará el turno de Anna Dukke, cantante manchega con una voz desgarradora y llena de matices que fusiona gospel, soul y country en conciertos intensos y emotivos. La jornada cerrará a las 0.15 con Doghouse Sam & His Magnatones, trío belga de rhythm’n’blues con más de una década de trayectoria, cuya energía contagiosa y frescura en escena los ha consolidado como uno de los grandes nombres del género en Europa.

El domingo el festival se despedirá a las 13.30 en El Corral de las Cigüeñas con el formato acústico de Chino Swingslide & Totablues, un viaje íntimo a las raíces del blues de Chicago con guitarra resonadora y armónica como protagonistas, que pondrá el broche de oro a cuatro días de música en directo.

