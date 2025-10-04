El Blues Festival ofrece este sábado cuatro conciertos en El Corral y Santa María Los Eslim Reloaded, Chino Swingslide Trío & Totablues, Anna Dukke y Doghouse Sam & His Magnatones subirán al escenario desde las 17.30

Redacción CÁCERES. Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

El Cáceres Blues Festival continúa este sábado con un primer concierto a las 17.30 en El Corral de las Cigüeñas a cargo de Los Eslim Reloaded, trío hispano-estadounidense que mezcla las raíces del otro lado del Atlántico con la energía de la escena española y un directo enérgico y contundente.

Después la plaza de Santa María retomará la programación a las 19.30 con la ambientación musical de Barra & Blues y continuará a las 20.30 con Chino Swingslide Trío & Totablues, una de las propuestas más internacionales surgidas de Barcelona, donde la slide guitar y la armónica se combinan con un carisma arrollador. A las 22.20 llegará el turno de Anna Dukke, cantante manchega con una voz desgarradora y llena de matices que fusiona gospel, soul y country en conciertos intensos y emotivos. La jornada cerrará a las 0.15 con Doghouse Sam & His Magnatones, trío belga de rhythm'n'blues con más de una década de trayectoria, cuya energía contagiosa y frescura en escena los ha consolidado como uno de los grandes nombres del género en Europa.

Las actuaciones en la plaza de Santa María comenzaron anoche con Jack Burton, Wax & Boogle y Drew Davis. Por la mañana hubo conciertos didácticos en los colegios María Auxiiadora y Gabriel y Galán, y en el instituto Norba.