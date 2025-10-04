HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Blues Festival ofrece este sábado cuatro conciertos en El Corral y Santa María

Los Eslim Reloaded, Chino Swingslide Trío & Totablues, Anna Dukke y Doghouse Sam & His Magnatones subirán al escenario desde las 17.30

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Cáceres Blues Festival continúa este sábado con un primer concierto a las 17.30 en El Corral de las Cigüeñas a cargo de Los Eslim Reloaded, trío hispano-estadounidense que mezcla las raíces del otro lado del Atlántico con la energía de la escena española y un directo enérgico y contundente.

Después la plaza de Santa María retomará la programación a las 19.30 con la ambientación musical de Barra & Blues y continuará a las 20.30 con Chino Swingslide Trío & Totablues, una de las propuestas más internacionales surgidas de Barcelona, donde la slide guitar y la armónica se combinan con un carisma arrollador. A las 22.20 llegará el turno de Anna Dukke, cantante manchega con una voz desgarradora y llena de matices que fusiona gospel, soul y country en conciertos intensos y emotivos. La jornada cerrará a las 0.15 con Doghouse Sam & His Magnatones, trío belga de rhythm'n'blues con más de una década de trayectoria, cuya energía contagiosa y frescura en escena los ha consolidado como uno de los grandes nombres del género en Europa.

Las actuaciones en la plaza de Santa María comenzaron anoche con Jack Burton, Wax & Boogle y Drew Davis. Por la mañana hubo conciertos didácticos en los colegios María Auxiiadora y Gabriel y Galán, y en el instituto Norba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Blues Festival ofrece este sábado cuatro conciertos en El Corral y Santa María

El Blues Festival ofrece este sábado cuatro conciertos en El Corral y Santa María