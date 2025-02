El Blues Festival comienza hoy en la plaza de Santa María de Cáceres

EUROPA PRESS CÁCERES. Jueves, 29 de septiembre 2022, 08:13 | Actualizado 09:56h. Comenta Compartir

El Festival Internacional de Blues de Cáceres regresa hoy a la Ciudad Monumental tras el parón provocado por la pandemia con nueve conciertos gratuitos de bandas y solistas nacionales e internacionales, que conforman la programación de esta décimo primera edición del certamen. La cita será desde esta tarde hasta la mañana del domingo, jornadas en las que pasarán por el casco histórico conocidos 'bluesmen' y 'blueswomen'.

El programa comenzará esta tarde a las 20.00 horas en la plaza de Santa María con la actuación de Swing ton ni Song, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a cuatro días de música. La banda nació en 2015 de las ganas de recuperar las raíces del jazz, swing y el dixieland de los años 20-30 del pasado siglo, al más puro estilo de New Orleans, haciendo de sus conciertos un show divertido, simpático y cercano a todos los públicos.

Dos horas más tarde le tocará el turno a Selwyn Birchwood, un revolucionario y joven visionario del blues, que lanzó su esperado tercer álbum en enero de 2021.

Mañana en el mismo escenario actuarán Richard Ray Farrell and the Leisure Men (20,30 horas), The Cinelli Brothers (22.20) y Mitch Laddie Band (00.15).

El sábado actuará en El Corral de las Cigüeñas Big Yuyu en una sesión vespertina a partir de las 17,30 horas. Después en Santa María estarán Wax & Boogie Feat Pablo Sanpa (20.30), Adrián Costa Blues Band (22.20) y Red House Revival (00.15).

El Blues Festival se cierra el domingo con un concierto a las 13.15 horas en El Corral de las Cigüeñas.