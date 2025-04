San Blas aparca el arreglo de la ermita de Santo Vito, en Cáceres, por la pandemia

María José Torrejón Cáceres Viernes, 4 de febrero 2022, 07:57 Comenta Compartir

Cuando parecía que el proyecto de rehabilitación de la ermita de Santo Vito cogía fuerza y se iba a materializar tras años de espera, llegó la pandemia. La parroquia de San Blas, promotora de la obra, vio reducidos los ingresos del cepillo por la limitación de aforos, se quedó sin la romería de 2021 al ser suspendida y sin los 6.000 euros que suele recaudar en esta fiesta y, además, contempló cómo el número de familias del barrio que pedía ayuda a Cáritas para llegar a fin de mes se duplicaba.

Con este escenario, Antonio Pariente, párroco de San Blas, tomó la decisión de aparcar el proyecto para recuperar la ermita de Santo Vito, situada en la vecina Ronda del Matadero y en muy mal estado de conservación.

«El proyecto definitivo está entregado en el Ayuntamiento, pero hasta que no pase la pandemia no haremos nada. Fue una de las primeras decisiones que adoptamos. El grupo de Cáritas de la parroquia atendía antes de todo esto a diez familias; ahora ayuda a 20. Muchas se han quedado en el paro y no pueden pagar el alquiler ni las facturas de la luz», relata el sacerdote.

El 28 de enero de 2020, a pocas semanas de la irrupción del coronavirus, el párroco, representantes vecinales y la constructora Abreu se entrevistaron con el concejal de Patrimonio y Urbanismo, José Ramón Bello, para presentarle el proyecto de rehabilitación, que plantea una inversión de 120.000 euros en la ermita, original del siglo XVI y dependiente de la parroquia de San Blas. La idea es renovar su nave para que funcione como un espacio polivalente del barrio, abierto a la ciudadanía. No estará dedicada al culto. El Consistorio se comprometió entonces a poner su granito de arena mediante la exención del pago de las tasas fiscales y la concesión de la licencia de obras.

Con el proyecto en punto muerto, la parroquia celebró ayer la festividad de San Blas con misa y una pequeña procesión por la explanada de la ermita. Además, el templo permaneció abierto durante todo el día y los fieles agotaron en 45 minutos las 300 roscas de anís que se pusieron a la venta, todo un símbolo de la fiesta. También se despacharon los tradicionales cordones del santo. Y mañana, sábado, el barrio recupera su romería tras el parón de 2021 con actividades desde las 12.30 horas. La parroquia pondrá a la venta 4.000 roscas. El Ayuntamiento comunicó ayer que la principal avenida del barrio estará cortada al tráfico, así como varias calles adyacentes.

