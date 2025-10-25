La Bienal Vargas Llosa anuncia este sábado el ganador en el Gran Teatro de Cáceres Los finalistas firmarán libros a las doce del mediodía y la gala de clausura comenzará a las 20.30 horas

La VI Bienal Vargas Llosa llega este sábado, día 25, a su fin con el anuncio del nombre del ganador del premio de novela, dotado con 100.000 dólares. Será en el transcurso de una gala que se celebrará en el Gran Teatro de Cáceres y que comenzará a las 20.30 horas.

Antes de que se conozca el nombre del afortunado, habrá un charla titulada 'Las enseñanzas de Vargas Llosa' en la que intervendrán los escritores Ángeles Mastretta y Héctor Abad Faciolince. Estará moderada por Gina Montaner.

El acto contará con la presencia de los seis finalistas que optan al premio a la mejor novela publicada en español en los dos últimos años: la nicaragüense Gioconda Belli con 'Un silencio lleno de murmullos', Gustavo Faverón (Perú) con 'Minimosca', el español Ignacio Martínez de Pisón con 'Castillos de fuego', la argentina Pola Oloixarac con 'Bad hombre', David Uclés (España) con 'La península de las casas vacías' y el nicaragüense Sergio Ramírez con 'El caballo dorado'.

Está previsto que el nombre del vencedor se dé a conocer a las 21.30 horas. Juan Manuel Bonet, crítico y exdirector del Instituto Cervantes, en calidad de presidente del jurado, será el encargado de anunciar quién es el galardonado. La entrada al acto es gratuita y las invitaciones se pueden retirar en la taquilla del Gran Teatro una hora antes del inicio de la gala.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asistirá al acto. También estará el alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

Los finalistas abrirán la jornada de este sábado con una firma de libros en el Gran Teatro, que se ha convertido en el gran epicentro de esta Bienal. Comenzará a las 12.00 horas. El programa incluye también para este sábado en este mismo recinto una charla entre el periodista, escritor y exdirector de El País Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del Nobel peruano. Comenzará a las 18.30, estará moderada por Rubén Amón y lleva por título: 'Voces discordantes: medios y outsiders'.

En Trujillo

Durante la jornada de este viernes el director de ABC, Julián Quirós, y la escritora y periodista Marta San Miguel, debatieron sobre 'Las narrativas periodísticas en la España de hoy' en el Gran Teatro.

Y, además, la Bienal ha llegado hasta Trujillo. Niños y jóvenes ocuparon el palacio de los Barrantes-Cervantes para participar en talleres de ilustración vinculados con el escritor peruano, así como con cuentacuentos. El acto se hizo coincidir con el Día de la Biblioteca, informa Javier Sánchez Pablos.