Siempre he creído que nuestro comportamiento a la hora de conducir nos delata, que pone al descubierto nuestra personalidad, lo mejor y lo peor. Basta un pequeño trayecto en coche para descubrir a una persona intolerante y maleducada, así como a la más cívica y cortés. Nuestra actitud como conductores pone en evidencia nuestro grado de civismo, unos cediendo amablemente el paso a los peatones y otros saltándose los límites de velocidad. Y desde que el mes de septiembre nos sorprendió con bicicletas dibujadas en algunas calles junto a limitaciones de velocidad de 30 kilómetros por hora, no he hecho sino constatar la misma idea. Encendidos debates en las páginas de denuncia de las redes sociales ponen de manifiesto el enfado de los más intolerantes, alegando, a falta de otra argumentación, que Cáceres no es lugar para bicicletas, que será peligroso o que como son minoría no hay que teneros en cuenta. En el fondo lo que subyace, de manera equivocada, es la lucha de David contra Goliat, la superioridad de los coches frente a las bicicletas. Pero lo que propone el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIME) es compartir carriles desde el respeto y la educación, con unas reglas claras, basadas en la limitación de velocidad y el uso compartido de carriles, para facilitar así los desplazamientos en bicicletas. Circular por las aceras con ellas eso sí que es peligroso. Pocas ciudades en España tienen mejor aire para respirar que la nuestra, pero la contaminación urbana, ese enemigo invisible que provoca problemas de salud, las emisiones de CO2 y sus repercusiones en el medio ambiente ya no son ninguna película de ciencia ficción. Por eso seguir disfrutando de este lujo de aire pasa, amén de por fomentar el transporte público, por hacer un hueco a las bicicletas.