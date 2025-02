La biblioteca del TSJEx abre sus tesoros al público en Cáceres

La biblioteca judicial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha abierto sus puertas a todos los ciudadanos con el objetivo de lograr una ... mayor accesibilidad para la población en general. Se pondrán a disposición de quienes lo deseen un total de 7.570 ejemplares de fondos propios para préstamo o consulta, tanto en formato físico como digital. Sin embargo, es importante destacar que seguirá habiendo ciertos documentos inaccesibles que sólo podrán ser consultados por magistrados, como cierto tipo de jurisprudencia o sentencias, aunque la mayoría de los archivos estarán disponibles, según señala la archivera y bibliotecaria, Ana Belén Barroso.

Además, el TSJEx cuenta con un valioso fondo antiguo compuesto por 883 libros antiguos que datan desde el siglo XVI. Entre estos tesoros se encuentra la joya de la corona, conocida como 'Las siete Partidas de Alfonso X', en donde el rey castellano se refiere a la necesidad de tener a los jueces actualizados y se da cuenta de la reunión de legislación tras la cual se empiezan a elaborar numerosos códigos. Este libro ha sido restaurado y reimpreso y se encuentra en un excelente estado de conservación dentro de una caja y en una temperatura adecuada. Este ejemplar en concreto no es prestable y, por lo general, se requiere el uso de guantes al consultar su contenido pero sí es accesible para todos.

'Las Partidas'

Los libros más antiguos después de 'Las siete Partidas de Alfonso X' son una colección de libros en latín sobre derecho romano de 1746. Estos contienen una gran cantidad de información que abarca desde principios hasta finales del siglo XIX. Están clasificados con números del 1 al 883, no ordenados cronológicamente debido a la catalogación de la biblioteca en el año 2000. Estos libros han llegado a la biblioteca judicial a través de una recopilación, incluso cuando todavía no existía una sede como tal.

Ampliar Ejemplar de 'Las siete Partidas de Alfonso X' fechado en Salamanca en 1555 e impreso por Andrea de Portonariis. Armando Méndez

Para acceder a cualquiera de ellos se puede acceder a través de la página del Consejo General del Poder Judicial dentro del catálogo colectivo de las bibliotecas judiciales. Desde ahí, se puede seleccionar la sede concreta y, si se prefiere obtener físicamente algún libro que no esté presente en esta sede, se puede recurrir al préstamo interbibliotecario para que lo traigan. Los préstamos se realizan los viernes en horario de 9 a 14 horas.

Esta biblioteca despierta mucho interés para la investigación y recibe visitas numerosas visitas de estudiantes, sobre todo de Derecho. Se están adquiriendo fondos específicos para ellos.

Además, este año, se pondrá a prueba el funcionamiento de restauración de libros de registro de los juzgados, especialmente los más antiguos de los libros de penados. Se espera que se realice una restauración adecuada e incluso una digitalización de estos materiales. Es posible acceder también a sentencias antiguas. Pasados entre 50 y 100 años, cualquier tipo de expediente judicial pueden ser consultados siempre y cuando las partes involucradas no presenten inconveniente o hayan fallecido. En caso de haber dudas sobre una decisión particular, se remite al secretario de gobierno, quien decide si se puede acceder a esa sentencia o no. Sin embargo, en el archivo territorial, muchas personas solicitan la documentación de memoria histórica, aquella documentación que viene de la Guerra Civil y que se puede solicitar hasta sin ser familiar del implicado.

Archivo Histórico

«La intención es que, con el objetivo de llegar al ciudadano, toda la información antigua se traslade al Archivo Histórico», indica Ana Belén Barroso. «El Consejo General del Poder Judicial proporciona cada año una cantidad de dinero para la ampliación de estos ejemplares debido al alto coste que tienen estos y en función de las búsquedas de temas con más demandas es de lo que más vamos adquiriendo», añade.

Además, cada viernes se lleva a cabo la catalogación de nuevos materiales, lo que contribuye al crecimiento constante de los fondos, amplía la oferta de información disponible y enriquece los recursos para el beneficio de todos los usuarios interesados.