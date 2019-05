El besamantos de la Virgen de la Montaña de Cáceres arranca en las residencias de mayores 00:54 Un momento del besamanto celebrado ayer en la capilla de la residencia de mayores Geryvida, en Nuevo Cáceres. :: jorge rey Un grupo de voluntarios visitan geriátricos, hospitales y domicilios particulares para acercar los mantos de la Virgen a las personas que no pueden desplazarse hasta Santa María MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Miércoles, 1 mayo 2019, 09:49

Un ictus ha dejado a Encarna Blanco, de 90 años, sin habla. Pero no le ha arrebatado la capacidad de emocionarse. Ayer lloró cuando Toñi Pérez, Fe De Luis y Ángela Parras llegaron al centro de mayores Geryvida, donde reside. Estas tres voluntarias iniciaron en estas instalaciones de Nuevo Cáceres la ronda anual que realizan con los mantos de la Virgen de la Montaña por geriátricos, hospitales y domicilios particulares con el objetivo de acercar las piezas de la patrona a las personas que no pueden trasladarse hasta la Concatedral para cumplir con la tradición.

El besamantos oficial arranca el próximo viernes, día 3, y se prolonga también durante la jornada del sábado en Santa María. Pero el oficioso comienza antes. «El besamanto empieza con los enfermos», afirma Dori Plasencia, la encargada de coordinar las visitas programadas para los mantos viajeros. Estima que estas prendas pueden llegar cada temporada a cerca de mil destinatarios.

En la residencia Geryvida viven 160 mayores. Entre ellos está Eugenia Ríos, de 85 años. Nacida en Valencia de Alcántara, reside en Cáceres desde que tiene 12 años. «Me parece muy bien que nos traigan los mantos. A la gente le hace mucha ilusión», admite desde la capilla de la residencia.

María Rodríguez, de 82 años, muestra con orgullo la medalla de oro que lleva colgada al cuello con la imagen de la patrona. Todos los años, admite, ha ido a visitarla a Santa María. «Este es el primer año que no voy al novenario porque no puedo. Por eso agradecemos que nos traigan los mantos hasta aquí. Soy muy devota y no me acuesto nunca sin rezarla», señala.

Los tres mantos que ayer viajaron hasta Nuevo Cáceres son el 62, el 85 y el 108. No son los más valiosos de la colección de la patrona (integrada en la actualidad por 141 piezas) pero tienen propiedades terapéuticas. «Todo lo religioso para ellos es muy importante porque tienen mucha fe. Poder besar el manto, a nivel emocional, les proporciona tranquilidad y confort», asegura Fátima Rey, terapeuta ocupacional.

«Es una generación muy religiosa. Son muy católicos. El hecho de que vengan los mantos a la residencia les permite seguir manteniendo las tradiciones. Para ellos supone una gran ilusión; es muy importante», subraya Ana Belén García, directora de Geryvida.

Toñi Pérez lleva 20 años como voluntaria, vinculada a la parroquia de San Juan. Hoy acercará los mantos a los mayores de las Hermanitas de los Pobres y a los enfermos hospitalizados en el San Pedro de Alcántara. Todas aquellas personas imposibilitadas que quieran besar el manto en su casa pueden solicitarlo en la sacristía de la Concatedral y en las parroquias de la ciudad.

Por lo demás, el novenario sigue su curso habitual. Ayer la patrona lució el manto número 55, de raso blanco con lirios bordados en oro. Fue donado por Joaquina Martín y confeccionado por las religiosas del santuario en 1963.