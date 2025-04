Benjamín Lava: «La población migrante de Cáceres debe implicarse en la vida de sus barrios»

Se podría decir que Benjamín Manuel Lava Calderón (Perú, 1958) ha salvado a la veterana asociación de vecinos Puente de San Francisco, con cuatro décadas ... de historia, de su desaparición. La gestora que llevaba las riendas de este colectivo anzó un SOS el pasado mes de marzo para que alguien se hiciera cargo del colectivo.

Cuando la asociación vecinal se daba ya prácticamente por extinguida, Benjamín y un grupo de voluntarios decidieron dar un paso al frente y evitar así su cierre definitivo. Fue elegido presidente hace apenas unos días. Ya han empezado a trabajar, comenta, para preparar las fiestas del barrio, que tendrán lugar en el mes de septiembre.

«Me quedé en Cáceres por la tranquilidad, por la seguridad y por la amabilidad de la gente»

«Me gusta trabajar por los demás, dar a cambio de nada; me propuse hacer todo los posible para que la asociación resurgiera»

Técnico electrónico de profesión, llegó a Cáceres en 2006. De 2007 a 2013 regentó el bar de la sede vecinal de San Francisco. De ahí su vinculación con la asociación. Y después decidió abrir el locutorio que regenta en la actualidad en la calle Antonio Silva, junto a Cánovas.

Cuenta que siempre le ha gustado el asociacionismo. Fue el impulsor, de hecho, de la asociación de peruanos en Extremadura. Ahora ha ido más allá y dirige el colectivo vecinal del barrio donde reside junto a su familia. Está casado, tiene cuatro hijos y se ha traído hasta Cáceres a sus padres nonagenarios. Vive en la calle San Ignacio.

«Esta asociación de San Francisco siempre me ha gustado porque he trabajado muchos años acá llevando el bar de la sede. Conozco a casi todos los vecinos», admite en una conversación telefónica. «Iba a desaparecer y pensé que eso no podía ser. Hay mucha gente buena, decidida y trabajadora. Cerrarla no convenía. Por eso me propuse hacer todo lo posible para que resurgiera. Y ya tenemos algunos proyectos», avanza.

«San Francisco me gusta muchísimo. Con la asociación de peruanos hemos hecho muchas actividades en las pistas del barrio», relata al tiempo que saca pecho del equipo que le acompaña en este nuevo reto. «Me han dado su confianza».

«La población migrante debe implicarse en la vida de los barrios. Esta es nuestra segunda tierra. Vivimos aquí, convivimos, trabajamos, pagamos nuestros impuestos... Tenemos que involucrarnos en su desarrollo», afirma. El año 2023 se cerró en Cáceres con una población extranjera en aumento que llega hasta los 3.450 habitantes, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). «La población extranjera en Cáceres ha crecido mucho. Muchos están dedicándose a la hostelería», señala.

El arreglo de las pistas deportivas y la mejora del estado de algunas calles forman parte de su listado inicial de aspiraciones.

«Siempre me ha gustado Cáceres. Me han invitado a trabajar en Barcelona y en varios sitios, pero no me he ido. Yo vengo de Lima, la capital de Perú, que es muy grande y muy convulsionada. Me quedé en Cáceres por la tranquilidad, por la seguridad y por la amabilidad de la gente. Siempre me he llevado bien con todo el mundo», detalla.

La situación económica de su país y la falta de seguridad le empujaron a hacer las maletas hace 18 años. «Vinimos a Cáceres por una conocida que le ofreció un trabajo a mi señora. Ella es modista. Primero se vino ella y luego yo. Y después, mis hijos. Ahorita tengo a mis padres acá», relata.

«Me gusta trabajar por los demás, dar a cambio de nada. Me siento cacereño», concluye ilusionado.