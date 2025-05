Belén Fernández: «PP y Vox tienen un gobierno de facto en el Ayuntamiento de Cáceres»

Balance de los primeros 100 días de Gobierno del PP en Cáceres pero esta vez con la visión del principal grupo de la oposición En ... una intervención en el Ayuntamiento que ha durado 19 minutos, la portavoz socialista Belén Fernández, acompañada por siete de sus concejales, ha desgranado al detalle la gestión del alcalde, Rafael Mateos, y ha hablado de un «modelo de recortes en políticas sociales y de alianza con Vox».

Bienes públicos

En este sentido, alude a que los dos partidos «tienen un gobierno de facto» en el Consistorio y como ejemplo menciona las votaciones del último pleno. También ha advertido Fernández de que la ciudad corre el riesgo de perder la ayuda millonaria del dos por ciento cultural que otorga el Ministerio de Transportes y Movilidad ante el cambio de proyecto anunciado por el Ejecutivo popular. Frente a lo que venía siendo habitual en los últimos años, en los que se presentó la solicitud de la subvención para la muralla, esta vez el objetivo es lograr financiación para los tres millones de euros en los que se cuantifica la remodelación integral de la plaza de toros.

El PSOE cree que ese proyecto se puede caer de las ayudas estatales al no cumplir con los requisitos, ya que el coso, ha explicado Belén Fernández, no es en su totalidad un bien público, según los informes técnicos existentes.

«Hay una pequeña parte que pertenece a particulares y una de las condiciones se establecen en la convocatoria del dos por ciento cultural es que los fondos se inviertan en mejoras de bienes públicos», ha venido a decir posteriormente.

Entre los aspectos que ha remarcado en su alocución ha hecho también referencia a la renuncia al traslado del mercado de los miércoles a Charca Musia. «Estaba consensuado con los vendedores y la reordenación del polígono industrial con los propietarios», apunta. El resultado de esa decisión del nuevo Gobierno implica que además de paralizarse el estudio que se encargó, habrá que indemnizar al adjudicatario, avisa la concejala socialista, y se perderán los 30.000 euros que aportaba la Junta de Extremadura para el pabellón de ferias.

Depuradora

También pregunta Fernández por el convenio que sigue pendiente de firma con la sociedad estatal Acuaes para poder actuar en el sistema de depuración, lo que además de ampliar la actual depuradora supondrá soterrar el colector en Ronda de Vadillo y mejorar la Ribera del Marco en esa zona con 100 millones de inversión. «La obra no puede comenzar si no se firma el convenio. El anterior equipo de Gobierno dejó listo el borrador en el traspaso de poderes pero no se ha hecho nada», subraya Fernández. Además, cuestiona el destino de los 170.000 euros del remanente que se aprobaron para la limpieza de la Charca del Marco y el cauce y de los que no ha vuelto a haber noticias.

En relación a la rehabilitación de la Ribera, precisamente, Fernández incide en que «ha pasado de ser una prioridad a ya se hará cuando sea posible». Se trata, ha afirmado, de un proyecto importante para el PSOE, que celebra que ahora se aluda a un respeto por los usos tradicionales, que deben mantenerse. «Lo que presentó el PP en campaña era un parque», aclara, con el que no estaban de acuerdo. Las últimas noticias tienen que ver con el anuncio del alcalde sobre la solicitud de una entrevista con la Confederación Hidrográfica del Tajo. La concejala socialista pide que se celebre cuanto antes y no se deje pasar el tiempo. Para ello, avanza, está dispuesta a mediar entre el Consistorio y el Gobierno central para facilitar el encuentro y encontrar soluciones. «Tenemos la mano tendida», resume.

En esa línea, muestra dudas sobre la inminencia de abrir el proceso participativo del presupuesto en los próximos días como anunció el alcalde. «Preguntamos en la comisión de Economía y no hay aún borrador. Si no hay borrador, no se puede abrir ese proceso», puntualiza. «El Gobierno está mintiendo», lamenta. Pese a ello, el PSOE tiene lista una batería de propuestas para las cuentas municipales de 2024 una vez que conozca los primeros números que maneja el Gobierno. Entre ellas estará mantener la gratuidad del transporte para menores de 16 años y las rebajas de precios en los abonos.

De las grandes promesas del PP en la campaña «hay anuncios y paseos virtuales, pero no hay ni proyectos ni presupuesto»

No obstante, pese a esa voluntad de colaboración, Fernández ve «un gobierno de facto» entre PP y Vox. «Mateos ha pasado de decir que gobernaría en solitario a hablar de Vox como socio prioritario», confirma. Los ejemplos que pone son la entrada del concejal Eduardo Gutiérrez en la Ejecutiva de Cáceres Ciudad Histórica o votaciones en las que los dos partidos de derechas van de la mano. También está la idea de remodelar la plaza de toros dejando en segundo plano la muralla pese a que solo se ha terminado la fase 1 y la dos y la tres sigue a la espera. «No es cierto que solo falten actuaciones concretas. Queda mucho por hacer», opina Fernández.

Asimismo, alude a que la Era de los Mártires tiene una pequeña propiedad por parte de particulares según recogen informes técnicos y ello puede ser un obstáculo para que el Ministerio avale la financiación de las obras con el dos por ciento cultural. Además, aunque se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), enfatiza, para el que la protección estructural «quedó garantizada con las últimas obras».

Finalmente, cuestiona cómo podrá encajar en el presupuesto municipal el PP sus proyectos millonarios. De la reforma de Virgen de Guadalupe, Plaza Marrón y el centro deportivo de Casa Plata «hay anuncios y paseos virtuales, pero no hay ni proyectos ni presupuesto». Cree que será difícil encajarlos en las cuentas. «Son unos 75 millones y 30 se destinan a pagar las nóminas del personal. Si además rebajas impuestos y cae la recaudación, va a ser complicado que todo eso entre en el presupuesto. Pueden ser unas cuentas no sólidas, sino bastante gaseosas», finaliza.

Belén Fernán, por último, considera una falta de respeto que se mantenga al frente de Asuntos Sociales la edil Encarna Solís, de la que «no se cuestiona su capacidad», sugiere, pero que a la vez debe gestionar el Área de Salud como nueva directora de la misma. «Son dos cargos de un contenido importante. Lo que cuestionamos es el valor que da el PP a las políticas sociales. Ya hay precedentes», denuncia.