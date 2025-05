Bazaga defiende que la Bienal Vargas Llosa tiene en cuenta «a todo el mundo»

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, defendió ayer que la celebración en Cáceres de la Bienal del Premio Vargas Llosa, prevista para octubre, tiene ... en cuenta «a todo el mundo» en su puesta en marcha. «Nosotros hemos querido integrar a toda la cadena de valor de la región».

Bazaga Responde así a las críticas vertidas por la Plataforma de Editoriales Extremeñas, que la semana pasada publicó un comunicado en el que lamentaban que no se haya contado con el sector editorial extremeño, «en la organización ni en la programación de dicho acto». Este escrito criticaba que la organización no se estaba centrando «en quienes realmente producimos cultura en Extremadura, sino en eventos ajenos a la región, que funcionan como escaparates puntuales sin generar un tejido cultural estable ni sostenible». Una decena de editoriales estamparon su firma en este escrito.

Al respecto, Bazaga se comprometió a «integrar a todo el mundo» y dijo respetar «cualquier opinión de cualquiera porque la cultura tiene la capacidad de opinar y de pensar de otra manera». Sobre el presupuesto de 650.000 euros que costará la Bienal Vargas Llosa dijo que «el dinero no es más que una inversión y el precio es el valor de las cosas y que Cáceres sea el 'hub' de la cultura y de la literatura durante esos días no tiene precio». Señaló que en momentos anteriores se han hecho inversiones en la región «que no han tenido repercusión».

La consejera mostró su entusiasmo por una actividad que considera que dejará un poso interesante en Cáceres. «Vamos a mostrar las raíces que Vargas Llosa tiene con nuestra tierra y un montón de variables muy interesantes que no queremos descubrir todavía».