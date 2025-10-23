HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación este miércoles del programa de Halloween. HOY

Los barrios organizan pasajes del terror y concursos de disfraces para Halloween

El programa de actividades comienza este sábado y se prolongará hasta el 1 de noviembre

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Varias asociaciones vecinales y sociales de Cáceres organizaron un programa de actividades para celebrar Halloween en la semana más terrorífica del año, con propuestas ... como pasajes del terror, concursos de disfraces o meriendas de castañas asadas, entre otras, que tendrán lugar los próximos días en diferentes barrios de la ciudad.

