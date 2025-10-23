Los barrios organizan pasajes del terror y concursos de disfraces para Halloween
El programa de actividades comienza este sábado y se prolongará hasta el 1 de noviembre
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
Varias asociaciones vecinales y sociales de Cáceres organizaron un programa de actividades para celebrar Halloween en la semana más terrorífica del año, con propuestas ... como pasajes del terror, concursos de disfraces o meriendas de castañas asadas, entre otras, que tendrán lugar los próximos días en diferentes barrios de la ciudad.
Las actividades están pensadas para todas las edades y comienzan este sábado con el evento ‘Experimento Histeria’ de la Asociación Vecinal Sierra de San Pedro, con un pasaje de terror en el poblado minero, «una apuesta que crece cada año». El programa continuará hasta el 1 de noviembre «con una decena de actividades cada año más espectaculares».
Así lo indicó la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, Jacobi Ceballos, quien presentó ayer, junto con los representantes de las diferentes asociaciones vecinales y entidades de Cáceres, estas actividades organizadas con motivo de Halloween y de la festividad del Día de Todos los Santos, «en los que la apuesta más actual convive con las tradiciones más nuestras».
Éxito fruto del trabajo
«El éxito de estos días recae en el fruto del trabajo y la puesta en escena de pasajes terroríficos, de los que doy fe, y por supuesto de la convivencia alrededor de un brasero de castañas», explicó Ceballos.
La concejala agradeció a los que hacen posible estos festejos, por «su tiempo y dedicación, por el compromiso con la ciudad y de todos nuestros barrios, y por dotar de actividades y espacios de encuentro para todos y todas las vecinas, todos los gustos y todas las edades».
Las asociaciones y entidades que participaron en la programación de estas actividades son la Asociación de Vecinos Santa Lucía, Vistahermosa, Ciudad Monumental, Cáceres el Viejo, Mejostilla, Montesol, La Madrila-Peña del Cura, Asociación Vecinal Sierra de San Pedro y La Cañada, así como la Asociación cultural, de ocio y tiempo libre Fans de Extremadura.
«Invitamos a toda la ciudad a que disfruten de esta cita pensada para toda la ciudad en la que la logística, la preparación y la inversión cada vez es mayor y es un trabajo que hay que poner en valor», concluyó Ceballos.
