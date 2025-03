Baño de teatro y trazos con arte en Cáceres

La semana que se nos escapa se ha convertido en la Meca del los amantes del teatro, que han podido paladear un bonito y cultural ... sueño: pegarse una panzada de obras teatrales de forma gratuita durante tres días. La MAE, Muestra Ibérica de Artes Escénicas, es un escaparate en el que el sector ofrece y recibe propuestas para que tomen vida en los teatros y espacios culturales de todo el país, ya que hay profesionales no solo extremeños, sino del resto de España y también del imprescindible Portugal. Un total de 450 profesionales se han dado cita en espacios como el Gran Teatro, la ESAD, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear o el Capitol con sus propuestas, que dan vida a ese arte que cultiva el presente, el aquí y el ahora. Además de la exhibición de obras también se han producido los contactos comerciales para hacer negocio, ya que el sector, como todos, ha de tener un respaldo económico y una solidez.

No ha sido una semana de menudeo en la vida cultural cacereña, sino que han pasado cosas grandes. Ayer se inauguró la exposición de la X Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres que comisaría la coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear María Jesús Ávila. Los ganadores de este certamen han sido Miguel Mendoza con el primer premio y Vanessa Gallardo con el accésit. Además de la muestra en el Palacio de la Isla va a haber una enorme batería de propuestas hasta el mes de enero, como conferencias, visitas guiadas y exposiciones en diferentes espacios de la ciudad como la que se podrá ver en la Galería Kernell, denominada 'Múltiples', que se podrá ver hasta el 20 de enero de 2024, y 'Ruido', del artista Suiz Nelumbo, que acoge La Sindicalista Estudio hasta el 7 de enero próximo. Este certamen goza de un estupendo estado de salud, ya que se han inscrito 230 obras inscritas de 140 artistas nacionales e internacionales.

Como decimos casi siempre en este Cacerescaparate reflejo de la actividad cultural de la semana en la ciudad nunca faltan las presentaciones de libros. La librería 'La puerta de Tannhäuser' acogió el pasado jueves la presentación de 'El pájaro y la serpiente', la obra ganadora del Premio Nacional de Cómic 2023, que otorga cada año el Ministerio de Cultura. El autor es el pacense Borja González, que, como destacaba el periodista cultural de este diario Miguel Lorenci «bebe de la cultura alternativa, de la música punk, los fanzines, el manga y el anime y de algunas de las obras fundacionales de la literatura fantástica y de la ciencia ficción como el relato 'La puerta en el muro' de H. G. Wells». El rasgo más llamativo de la obra de Borja González es que sus personajes no tienen rostro, lo cual no es óbice para que no estén dotados de una gran expresividad. «Hace unos años, cuando empecé a definir este estilo visual, no le daba mucha importancia. Tampoco tienen manos ni pies, pero no fue intencionado, es solo que encaja con el estilo de mi trabajo y con las historias que suelo contar, con esos personajes que no entienden el mundo que les rodea», explicaba también a HOY en una entrevista que le hizo el redactor Juan López Lago.

El Otoño Literario que organiza el Ayuntamiento de Cáceres también sigue su marcha y esta semana ha dado cabida a varias presentaciones como la novela infantil 'Eso ni se te ocurra', de Ignacio C. del Dedo con ilustraciones de Marina Rodríguez. en el Palacio de la Isla. En la Biblioteca Pública se presentó 'En sus tacones de aguja', de la escritora Soledad A. Zabas. Según la sinopsis de su obra esta aborda «el mundo interior de Gabriela, ofreciéndonos una visión profunda y conmovedora de los desafíos que enfrentan aquellos que luchan contra enfermedades mentales y pensamientos suicidas».

Ha sido también una semana grande para la música, ya que el pasado lunes se celebró el día de Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. Los profesores del Conservatorio Oficial de Música interpretaron en el Gran Teatro un concierto a través de la interpretación de obras de diferentes períodos musicales.

De los profesores del Conservatorio a una maestra cacereña que ayer viernes recibió un reconocimiento-homenaje en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Se trata de María Antonia Villares Díaz, que se jubiló en el colegio Carmelitas de Cáceres tras 42 años de docencia. «En continua formación por su inquietud y su permanente afán de aprender, que supo contagiar a sus alumnos, enseñándoles a leer, a escribir, a recitar, a pintar, siendo auténtica, cariñosa, cercana y responsable. No solo fue transmisora de conocimientos, fue facilitadora de experiencias. Una excelente profesional; un ejemplo claro de maestra vocacional», explicaba el texto con el que el centro solicitaba la distinción.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) organizó los días 22 y 23 un congreso el que estuvieron presentes todos los actores que intervienen en los diferentes estadios del tratamiento de esta enfermedad.

Varias mesas con diferentes especialistas abordaron desde muy distintos ángulos la compleja realidad del cáncer. Entre otros asuntos también se analizó el papel de los medios de comunicación en una mesa de periodistas en la que participó el redactor de HOY Álvaro Rubio junto a otros profesionales de otros medios e instituciones como Sira Rumbo, Rocío Cantero y Alexandra Pérez Dionisio. Moderó el acto Victente Pozas. Así, con prevención, nos vamos hasta el próximo sábado. ¡Buen finde!