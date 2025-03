Un banderillero cacereño gana un contencioso al SEPE sobre el cobro de una prestación de desempleo

Un banderillero de la provincia de Cáceres ha ganado un contencioso que mantenía con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que le negaba el ... cobro de una prestación por desempleo para profesionales taurinos.

El banderillero ha ganado al SEPE en el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, en primera instancia, y ahora en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, ya que el SEPE recurrió la primera sentencia, que se dictó el 1 de octubre de 2021.

Según figura en los hechos probados, el banderillero fue beneficiario de la prestación contributiva por desempleo ordinario entre noviembre de 2019 y el 23 de mayo de 2020. Ese cobro fue suspendido y luego reanudado al incorporarse cinco días a la actividad laboral.

Prestación contributiva

Fue el 25 de noviembre de 2020 cuando solicitó la prestación por desempleo para profesionales taurinos, y el SEPE se la denegó por haber sido beneficiario de la prestación contributiva por desempleo ordinaria desde el 14 de marzo de 2020, fecha de declaración del Estado de Alarma, y el 5 de noviembre de 2020.

Los tribunales declaran el derecho de este banderillero, a percibir la prestación extraordinaria por desempleo establecida en favor de los profesionales taurinos, que se encuentra recogida en el Real Decreto del 3 de noviembre de 2020, «por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural».

La Sala de lo Social del TSJ recalca que la prestación extraordinaria que se le niega, «está concebida para quienes durante el estado de alarma han percibido las prestaciones ordinarias y, habiéndolas agotado, no pueden acceder a otras ayudas, y no pueden tampoco buscar y encontrar trabajo debido a los efectos de la pandemia, entre ellos, las restricciones impuestas a su actividad laboral». Insiste en que este profesional de los toros percibió y agotó las prestaciones ordinarias y no tenía derecho a ninguna otra ayuda, «ni posibilidad de reanudar su trabajo debido a la prohibición de celebrar eventos, como por ejemplo festejos taurinos durante la vigencia del estado de alarma», reitera.

La sentencia hace referencia a los trabajadores que durante la pandemia agotaron las prestaciones por desempleo sin tener acceso a otras ayudas, «y, lo que es más grave -insiste-, sin tener, siquiera, la posibilidad de buscar trabajo y de incorporarse al mundo laboral, tanto por las restricciones impuestas para hacer frente a la emergencia sanitaria durante el estado de alarma como, posteriormente, por la propia paralización de la actividad en determinados sectores, que se están encontrando con grandes dificultades para reincorporar a los trabajadores de su plantilla que se encuentran con los contratos suspendidos».

La sentencia es firme.