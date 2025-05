La banda The Presbicious actúa en El Corral de las Cigüeñas

Sábado, 25 de enero 2025, 09:28 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Corral de las Cigüeñas acoge hoy a las 17.30 horas un concierto de The Presbicious, un proyecto en el que se juntan ... viejos conocidos de la escena musical extremeña para dar a luz una banda de versiones enfocada al «cancaneo y la algarabía». Los componentes de la banda acumulan más de 400 conciertos en sus respectivos proyectos en las dos últimas décadas, entre los que se encuentran Fantic, La Galería del Blues, The Wish, Electrorrosso, Milana, Chloé Bird o La Creedencial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión