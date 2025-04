La Banda Municipal de música de Cáceres se siente discriminada en el encendido de luces de Navidad

Malestar en la Banda Municipal de música de Cáceres. El colectivo es habitual en la vida lúdica y social de la ciudad, con participación en ... numerosos actos y celebraciones. Constituida como Asociación desde 1998, sus orígenes se remontan nada menos que a finales del siglo XIX. Es una institución centenaria que no suele verse inmersa en polémicas. Sin embargo, está vez ha alzado la voz para denunciar la discriminación a la que ha sido sometida por no haber contado con ella el Ayuntamiento en la programación del encendido navideño de este martes 5 de diciembre.

En una nota difundida, la Asociación Banda Municipal de música de Cáceres «manifiesta su más profundo pesar por no haber sido incluida dentro de la programación del tradicional encendido de luces». Recuerda que este es «un acto que hemos desarrollado tradicionalmente y del que nos sentimos de lo más orgullosos».

Pese a ello esta vez no se cuenta con su participación. «Es por ello, que trasladamos nuestro pesar, y queremos poner de manifiesto, que nuestra ausencia en este acto, al igual que ocurrió en la pasada Noche del Patrimonio, se debe a una decisión tomada de forma unilateral», corrobora. Subraya el comunicado que se ha difundido por redes sociales que no habían tenido conocimiento de ello ninguno de sus miembros, por lo que el 'olvido' no lo han confirmado hasta el último momento, al interesarse por el programa previsto. «Hemos sido informados cuando hemos preguntado por ello y por extrañeza al no haber recibido notificación a pocos días del desarrollo del evento», inciden.

«Al igual que ocurrió en la pasada Noche del Patrimonio, se debe a una decisión tomada de forma unilateral» Asociación Banda Municipal de música de Cáceres

«La música debe ir unida a la mayoría de actos que se celebran en la ciudad y que son para la misma. Creemos firmemente en la función social de la música, y en su contribución a la formación de su propia identidad», proclama el colectivo, muy querido y popular en la ciudad.

Encendido

La Banda Municipal de Cáceres ofreció el año pasado su clásico concierto de Navidad el día 22 de diciembre. Este verano ha protagonizado distintos conciertos en los barrios.

El encendido navideño está anunciado para este martes, aunque la idea inicial del Consistorio era que fuese en noviembre, como había ocurrido los últimos tres años. La última vez que las luces navideñas de Cáceres se encendieron tan tarde fue en 2019. También en 2018 hubo que esperar al 5 de diciembre para disfrutar de la decoración luminosa de las calles de estas fechas.

Para este lunes tiene anunciada una comparecencia en el Ayuntamiento la concejala de Festejos, Soledad Carrasco. En la misma se presentará la programación municipal de Navidad.